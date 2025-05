CPI das Bets: Quem são os possíveis influenciadores convocados para prestar depoimento

Via Araucária fará 75 km de duplicações por ano e promete 'novo patamar logístico' ao Paraná

Sergio Santillán foi o convidado do 10º episódio do EXAME Infra, onde afirmou que o grupo Pátria avalia novos leilões no Paraná e vê sinergia com lote já operado pela Via Araucária