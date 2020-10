Ministro Dias Toffoli, do STF, é diagnosticado com Covid-19

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi diagnosticado com Covid na tarde desta terça-feira (13), informou o tribunal.

Informações iniciais dão conta de que Toffoli apresentou sintomas leves da doença e será tratado com medicamentos em casa, sem necessidade de internação.

Em agosto, Toffoli foi internado pela segunda vez em pouco mais de dois meses com um quadro de “pneumonite por hipersensibilidade“. Na época, os exames de coronavírus do ministro apresentaram resultado negativo. Um boletim médico sugeriu que fungos no ar condicionado do STF podem ter deixado Toffoli doente.

Toffoli ocupou a cadeira da Presidência do STF até meados de setembro, quando passou o cargo para o ministro Luiz Fux. Dias após a posse, Fux também foi diagnosticado com Covid-19.

No alto escalão dos Poderes da República, o presidente Jair Bolsonaro já foi diagnosticado com a doença, em julho. Em março, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teve o teste positivo para o coronavírus.

Até agora, pelo menos 13 governadores tiveram a covid-19: Ibaneis Rocha (DF), João Doria (SP), Wilson Lima (AM), Carlos Moisés (SC), Eduardo Leite (RS), Belivaldo Chagas (SE), Wilson Witzel (RJ), Helder Barbalho (PA), Renato Casagrande (ES), Renan Filho (AL), Mauro Mendes (MT), Paulo Câmara (PE) e Antonio Denarium (RR).