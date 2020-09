Luiz Fux é diagnosticado com covid-19, diz STF

O novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, está com covid-19. A confirmação foi feita por uma nota oficial enviada, pela Corte, à imprensa nesta segunda-feira, 14. O magistrado assumiu a presidência do STF em sessão solene na semana passada.

Segundo a nota, Fux buscou atendimento médico no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, ao apresentar febre. “A suspeita é de que possa ter contraído o novo coronavírus em almoço de confraternização familiar no sábado, 12. O ministro seguirá os protocolos de saúde e ficará em isolamento pelos próximos dez dias”, informou o STF.

Ainda de acordo com a nota divulgada, o estado de saúde do presidente do STF é bom e ele pretende conduzir a primeira sessão ordinária virtual do Plenário marcada para esta quarta-feira, 16. Fux tinha também a primeira sessão como presidente do Conselho Nacional de Justiça nesta terça-feira, 15, mas a reunião foi cancelada.

No alto escalão dos Poderes da República, o presidente Jair Bolsonaro já foi diagnosticado com a doença, em julho. O ex-presidente do STF, Dias Toffoli, chegou a ter uma suspeita, fez o teste, mas deu negativo para covid-19. Em março, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teve o teste positivo para o coronavírus.

Governadores com covid-19

Até agora, pelo menos 13 governadores tiveram a covid-19: Ibaneis Rocha (DF), João Doria (SP), Wilson Lima (AM), Carlos Moisés (SC), Eduardo Leite (RS), Belivaldo Chagas (SE), Wilson Witzel (RJ), Helder Barbalho (PA), Renato Casagrande (ES), Renan Filho (AL), Mauro Mendes (MT), Paulo Câmara (PE) e Antonio Denarium (RR).