Ex-ministro da Educação na Finlândia lidera modelo de ensino inovador no Brasil

O cenário educacional brasileiro atravessa uma fase de transição na qual a simples retenção de conteúdo cede espaço à demanda por competências complexas.

No centro dessa transformação está o International Baccalaureate (IB), um modelo de ensino que, embora fundado em 1968 na Suíça, vive hoje uma expansão estratégica no Brasil.

Atualmente, o país já conta com 89 escolas autorizadas, distribuídas por 13 estados e pelo Distrito Federal, somando 130 programas que abrangem desde a educação infantil até o ensino médio.

Diferente do sistema tradicional, o IB não é apenas um currículo, mas um ecossistema de aprendizagem centrado na investigação. Para Olli-Pekka Heinonen, diretor-geral do IB e ex-ministro da Educação da Finlândia, a essência do modelo reside na autonomia intelectual.

"Os alunos aprendem a formular perguntas, fazer conexões entre diferentes áreas do saber e aplicar o conhecimento em situações da vida real", afirma o executivo, que lidera uma rede global com cerca de 2 milhões de estudantes em 160 países.

A sinergia com a BNCC e o fator acessibilidade

Um dos principais motores para o crescimento do IB em território brasileiro é o seu notável alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Ambas as diretrizes convergem na valorização do pensamento crítico e do desenvolvimento socioemocional. Heinonen destaca que "há uma percepção crescente de que os jovens precisam de mais do que memorização e cobertura de conteúdo" e reforça que a BNCC já incorpora competências que se alinham estreitamente à abordagem do IB.

O IB funciona, na prática, como uma moldura inovadora para implementar as competências exigidas nacionalmente. Outro catalisador fundamental para o interesse crescente é a flexibilização do idioma.

O diretor-geral explica que "o fato de os programas para o ensino infantil e fundamental poderem ser oferecidos em português também é um fator para o aumento do interesse no Brasil", permitindo que o padrão internacional de qualidade seja acessível a um espectro muito maior de estudantes, sem a necessidade imediata de proficiência em língua estrangeira.

O selo IB como passaporte universitário e profissional

A rigorosidade do modelo reflete-se nos processos de admissão para o ensino superior. Globalmente, mais de 4.500 universidades em 110 países reconhecem o diploma IB, oferecendo vantagens que vão desde o ingresso simplificado até a concessão de créditos acadêmicos. No Brasil, essa tendência já é uma realidade consolidada em cerca de 30 instituições de prestígio.

Nomes como Insper, FGV, Albert Einstein, ESPM e PUC-SP já utilizam o desempenho no programa como via de admissão ou como critério para reduzir etapas dos processos seletivos tradicionais.

Os benefícios para o aluno, contudo, transcendem a entrada na faculdade. O currículo IB foca no desenvolvimento da resiliência, da comunicação intercultural e da capacidade de pesquisa.

Em um mercado de trabalho dinâmico, onde a habilidade de utilizar a tecnologia importa tanto quanto o domínio técnico, o estudante formado sob essa ótica desenvolve uma mentalidade voltada para a solução de problemas complexos e para o aprendizado contínuo.