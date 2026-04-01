MEC Livros: Lula anuncia apps com livros grátis e curso de idiomas; veja como funciona

Repórter
Publicado em 1 de abril de 2026 às 16h06.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira dois aplicativos do Ministério da Educação (MEC) com acesso gratuito a livros e cursos de idiomas. As plataformas, no entanto, ainda não têm data definida para liberação ao público.
"Agora só depende de você. Tire duas, três horas por semana para ler e aprender", afirmou Lula.
Segundo publicação nas redes sociais, o governo prepara o lançamento do MEC Livros e do MEC Idiomas. O primeiro reunirá oito mil obras, incluindo títulos de domínio público e também lançamentos.
Já o segundo oferecerá cursos de inglês e espanhol, do nível básico ao avançado, com previsão de inclusão de outros idiomas.
Em vídeo divulgado pelo presidente, o ministro da Educação, Camilo Santana, explicou que o aplicativo de leitura terá funcionamento semelhante ao de uma biblioteca digital. O usuário poderá acessar os livros por um período de 14 dias, com possibilidade de renovação por mais 14.
"Vai ter categorias como clássico, aventura, ficção cientifica, biografia, história. E ninguém paga nada", diz Santana.
No ano passado, o MEC lançou um aplicativo voltado à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Entre os recursos disponíveis, a ferramenta inclui uma inteligência artificial, tecnologia que simula capacidades humanas em sistemas digitais, responsável por corrigir redações com base nos critérios exigidos no exame.Lula anuncia entrega de 107 obras para educação com investimento de R$ 413 milhões do PAC e do MEC
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira, 30, que o atual secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC), Leonardo Barchini, assumirá o comando da pasta nos próximos dias, substituindo Camilo Santana.
A mudança ocorre em meio à saída do atual ministro para participação no processo eleitoral deste ano.
De acordo com o presidente, Camilo Santana deixará o cargo para atuar na campanha eleitoral. Lula afirmou que não há definição sobre eventual candidatura do ex-ministro nas eleições de outubro.Ex-governador do Ceará, Camilo foi eleito senador em 2022, mas se licenciou do mandato para assumir o Ministério da Educação.
O anúncio foi feito durante evento em Brasília voltado a obras na área educacional, ocasião em que Lula apresentou Barchini ao público presente."Leonardo é da minha confiança, do Camilo Santana e da equipe. Tenho o prazer de chamá-lo de novo ministro da Educação", disse Lula ao se dirigir ao secretário-executivo do MEC.