MEC Livros: Lula anuncia apps com livros grátis e curso de idiomas; veja como funciona

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira dois aplicativos do Ministério da Educação (MEC) com acesso gratuito a livros e cursos de idiomas. As plataformas, no entanto, ainda não têm data definida para liberação ao público.

"Agora só depende de você. Tire duas, três horas por semana para ler e aprender", afirmou Lula.

Segundo publicação nas redes sociais, o governo prepara o lançamento do MEC Livros e do MEC Idiomas. O primeiro reunirá oito mil obras, incluindo títulos de domínio público e também lançamentos.

Já o segundo oferecerá cursos de inglês e espanhol, do nível básico ao avançado, com previsão de inclusão de outros idiomas.

Em vídeo divulgado pelo presidente, o ministro da Educação, Camilo Santana, explicou que o aplicativo de leitura terá funcionamento semelhante ao de uma biblioteca digital. O usuário poderá acessar os livros por um período de 14 dias, com possibilidade de renovação por mais 14.

"Vai ter categorias como clássico, aventura, ficção cientifica, biografia, história. E ninguém paga nada", diz Santana.

No ano passado, o MEC lançou um aplicativo voltado à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Entre os recursos disponíveis, a ferramenta inclui uma inteligência artificial, tecnologia que simula capacidades humanas em sistemas digitais, responsável por corrigir redações com base nos critérios exigidos no exame.

Quem será o novo ministro da Educação?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira, 30, que o atual secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC), Leonardo Barchini, assumirá o comando da pasta nos próximos dias, substituindo Camilo Santana.

A mudança ocorre em meio à saída do atual ministro para participação no processo eleitoral deste ano.

De acordo com o presidente, Camilo Santana deixará o cargo para atuar na campanha eleitoral. Lula afirmou que não há definição sobre eventual candidatura do ex-ministro nas eleições de outubro.

Ex-governador do Ceará, Camilo foi eleito senador em 2022, mas se licenciou do mandato para assumir o Ministério da Educação.

O anúncio foi feito durante evento em Brasília voltado a obras na área educacional, ocasião em que Lula apresentou Barchini ao público presente.

"Leonardo é da minha confiança, do Camilo Santana e da equipe. Tenho o prazer de chamá-lo de novo ministro da Educação", disse Lula ao se dirigir ao secretário-executivo do MEC.