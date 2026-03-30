Leonardo Barchini será o novo ministro da Educação, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira, 30, que o atual secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC), Leonardo Barchini, assumirá o comando da pasta nos próximos dias, substituindo Camilo Santana.

A mudança ocorre em meio à saída do atual ministro para participação no processo eleitoral deste ano.

De acordo com o presidente, Camilo Santana deixará o cargo para atuar na campanha eleitoral. Lula afirmou que não há definição sobre eventual candidatura do ex-ministro nas eleições de outubro.

Ex-governador do Ceará, Camilo foi eleito senador em 2022, mas se licenciou do mandato para assumir o Ministério da Educação.

O anúncio foi feito durante evento em Brasília voltado a obras na área educacional, ocasião em que Lula apresentou Barchini ao público presente.

"Leonardo é da minha confiança, do Camilo Santana e da equipe. Tenho o prazer de chamá-lo de novo ministro da Educação", disse Lula ao se dirigir ao secretário-executivo do MEC.

Quando Camilo Santana deixará o MEC?

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou em fevereiro que deixará o governo federal em abril para atuar na campanha de reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas.

Camilo afirmou que também ajudará outros palanques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Nordeste e descartou a possibilidade de disputar o governo cearense no lugar de Elmano. O ministro reagiu a pressões de aliados por uma candidatura considerada mais competitiva contra o ex-governador Ciro Gomes, principal nome da oposição.

Segundo Camilo Santana, seu objetivo é retornar ao Senado para reforçar a articulação política e atuar diretamente na campanha de Lula na região Nordeste.

Quem é Leonardo Barchini?

Graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub, Leonardo Barchini possui mestrado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, UnB, e cursou doutorado em Administração Pública na Fundação Getulio Vargas (FGV), segundo informações do currículo disponível no site do MEC.

A formação acadêmica do novo ministro reúne passagens por instituições de ensino superior em Brasília e São Paulo.

No Ministério da Educação, exerceu as funções de diretor de Programas, chefe de gabinete e chefe da Assessoria Internacional da pasta. A trajetória inclui diferentes cargos técnicos dentro da estrutura do MEC.

Segundo o histórico divulgado pelo ministério, também atuou como chefe de gabinete da Prefeitura de São Paulo e como secretário municipal de Relações Internacionais e Federativas durante a gestão de Fernando Haddad (PT).

Barchini ainda passou pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Capes, e atua como pesquisador associado da FGV.