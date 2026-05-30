Marina, Derrite, do Prado e Tebet lideram disputa pelo Senado em SP, diz Vox Brasil

Vox Brasil divulgada neste sábado, 30. A disputa pelo Senado em São Paulo aparece aberta e marcada por empate técnico entre quatro candidatos, segundo pesquisa do institutodivulgada neste sábado, 30. Marina Silva (Rede) registra 27,9% das intenções de voto, seguida por Guilherme Derrite (PP) com 25,9%, André do Prado (PL) com 24,8% e Simone Tebet (PSB) com 22,8%.

O levantamento foi realizado com respostas estimuladas e permitiu que cada entrevistado indicasse até dois nomes. Por esse motivo, a soma dos percentuais ultrapassa 100%.

Considerando a margem de erro de 2,55 pontos percentuais, Marina, Derrite, André do Prado e Tebet aparecem tecnicamente empatados na liderança da disputa.

Na sequência surgem Ricardo Salles, com 20,1%, Márcio França, com 15,5%, e Paulinho da Força, com 11,3%.

Os votos em nenhum, branco ou nulo somam 14,5%, enquanto 18,3% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não opinar.

Marina e Tebet lideram rejeição ao Senado

O levantamento também mediu a rejeição eleitoral dos nomes testados para a disputa ao Senado em São Paulo.

Nesse cenário, os entrevistados puderam indicar até dois candidatos em quem não votariam de jeito nenhum, o que faz a soma dos percentuais superar 100%.

Marina Silva registra o maior índice de rejeição do levantamento, com 35,3%, seguida por Simone Tebet, que aparece com 31,8%.

Na sequência surgem Guilherme Derrite, com 23,1%, e Ricardo Salles, com 19,8%.

Paulinho da Força registra rejeição de 18,5%, enquanto Márcio França aparece com 16,3%.

André do Prado tem o menor índice de rejeição entre os principais nomes testados, com 10,3%.

Os percentuais de nenhum, branco ou nulo somam 14,5%, enquanto 18,3% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não opinar.

O cenário indica que, apesar de liderar numericamente a corrida ao Senado, Marina Silva também enfrenta a maior resistência do eleitorado entre os candidatos avaliados pela pesquisa.

A pesquisa ouviu 1.480 eleitores entre os dias 26 e 28 de maio de 2026, em entrevistas presenciais realizadas nos domicílios do estado de São Paulo. A margem de erro é de 2,55 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.