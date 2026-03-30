Lula anuncia entrega de 107 obras para educação com investimento de R$ 413 milhões do PAC e do MEC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta segunda-feira, 30, de cerimônia para a entrega simbólica de 107 obras na área de educação em todo o país e para a marca de 99 mil escolas públicas com acesso à internet voltada a atividades pedagógicas.

O lançamento ocorre na sede do Ministério da Educação com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Segundo o Planalto, o investimento nas construções soma R$ 413,49 milhões, os recursos federais são provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Ministério da Educação.

"O investimento federal nas construções soma R$ 413,49 milhões, provenientes do Novo PAC e de recursos próprios do Ministério da Educação (MEC)", diz o governo. "Atualmente, o Brasil conta com um total de 9,7 mil obras de educação, sendo 7,1 mil em andamento e 2,6 mil concluídas. As entregas desta segunda-feira abrangem desde creches, escolas da educação básica e campi de institutos federais, até reformas em universidades e hospitais universitários".

De acordo com o governo, o pacote inclui 18 creches, 23 escolas em tempo integral, 43 intervenções em 12 institutos federais, 10 obras em 9 universidades e 13 projetos em 11 hospitais universitários.

Escolas Conectadas

O governo apresentou nesta segunda-feira, 30, os avanços na Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), conduzida pelo MEC e pelo Ministério das Comunicações, em articulação com estados e municípios. A iniciativa tem como meta ampliar o acesso à conectividade com uso pedagógico em todas as escolas públicas de educação básica, com suporte para aquisição e atualização de dispositivos e equipamentos.

Atualmente, 99.005 escolas públicas brasileiras dispõem de conectividade adequada para uso pedagógico, o que representa 71,7% das unidades do país e alcança 24 milhões de estudantes, segundo o Planalto.

No evento, o Ministério das Comunicações anunciou a contratação de serviços de conectividade para mais 16,7 mil escolas em todo o país, com o propósito de universalizar o acesso à internet nas unidades de ensino da educação básica ainda não conectadas até o fim de 2026.

O investimento total estimado para o programa é de R$ 8,8 bilhões, sendo R$ 6,5 bilhões vinculados ao Novo PAC.De acordo com o Planalto, R$ 2,6 bilhões já foram executados.