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Lula anuncia entrega de 107 obras para educação com investimento de R$ 413 milhões do PAC e do MEC

Governo também apresentou os avanços na Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, com acesso à conectividade com uso pedagógico em todas as escolas públicas de educação básica

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de março de 2026 às 17h47.

Última atualização em 30 de março de 2026 às 17h48.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta segunda-feira, 30, de cerimônia para a entrega simbólica de 107 obras na área de educação em todo o país e para a marca de 99 mil escolas públicas com acesso à internet voltada a atividades pedagógicas.

O lançamento ocorre na sede do Ministério da Educação com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Segundo o Planalto, o investimento nas construções soma R$ 413,49 milhões, os recursos federais são provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Ministério da Educação.

"O investimento federal nas construções soma R$ 413,49 milhões, provenientes do Novo PAC e de recursos próprios do Ministério da Educação (MEC)", diz o governo. "Atualmente, o Brasil conta com um total de 9,7 mil obras de educação, sendo 7,1 mil em andamento e 2,6 mil concluídas. As entregas desta segunda-feira abrangem desde creches, escolas da educação básica e campi de institutos federais, até reformas em universidades e hospitais universitários".

De acordo com o governo, o pacote inclui 18 creches, 23 escolas em tempo integral, 43 intervenções em 12 institutos federais, 10 obras em 9 universidades e 13 projetos em 11 hospitais universitários.

Escolas Conectadas

O governo apresentou nesta segunda-feira, 30, os avanços na Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), conduzida pelo MEC e pelo Ministério das Comunicações, em articulação com estados e municípios. A iniciativa tem como meta ampliar o acesso à conectividade com uso pedagógico em todas as escolas públicas de educação básica, com suporte para aquisição e atualização de dispositivos e equipamentos.

Atualmente, 99.005 escolas públicas brasileiras dispõem de conectividade adequada para uso pedagógico, o que representa 71,7% das unidades do país e alcança 24 milhões de estudantes, segundo o Planalto.

No evento, o Ministério das Comunicações anunciou a contratação de serviços de conectividade para mais 16,7 mil escolas em todo o país, com o propósito de universalizar o acesso à internet nas unidades de ensino da educação básica ainda não conectadas até o fim de 2026.

O investimento total estimado para o programa é de R$ 8,8 bilhões, sendo R$ 6,5 bilhões vinculados ao Novo PAC.De acordo com o Planalto, R$ 2,6 bilhões já foram executados.

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