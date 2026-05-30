Vox Brasil: Tarcísio lidera com vantagem de 11 pontos contra Haddad no 1º turno em SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece com 45,8% das intenções de voto para o governo de São Paulo, enquanto o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), registra 34,8%, segundo pesquisa do instituto Vox Brasil divulgada neste sábado, 30.

No cenário estimulado, os dois concentram a maior parte das preferências do eleitorado paulista. Na sequência, aparecem Paulo Serra (PSDB), com 6,9%, Kim Kataguiri (Missão), com 2,8%, e Felipe D'Avila (Novo), com 0,8%.

Os votos em nenhum, branco ou nulo somam 3,1%, enquanto 5,8% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não opinar.

Tarcísio mantém vantagem no 2º turno

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o atual governador mantém a distância observada no primeiro turno.

Tarcísio registra 48,3% das intenções de voto, contra 36,5% de Haddad, uma diferença de 11,8 pontos percentuais.

Nesse cenário, 6,4% afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 8,8% não souberam responder ou não opinaram.

Haddad lidera rejeição

O levantamento também mediu a rejeição eleitoral dos possíveis candidatos ao governo paulista. Como a pergunta permitia múltiplas respostas, a soma dos percentuais supera 100%.

Fernando Haddad lidera o indicador, com 46,8% dos entrevistados afirmando que não votariam nele. Tarcísio de Freitas aparece em seguida, com 28,4%.

Na sequência estão Kim Kataguiri, com 9,3%; Paulo Serra, com 5,2%; e Felipe D'Avila, com 3,8%.

Entre os entrevistados, 3,2% disseram não rejeitar nenhum dos nomes apresentados, enquanto 6,1% não souberam responder ou preferiram não opinar.

A pesquisa ouviu 1.480 eleitores entre os dias 26 e 28 de maio de 2026, em entrevistas presenciais realizadas nos domicílios do estado de São Paulo. A margem de erro é de 2,55 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.