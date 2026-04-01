André de Paula assume Agricultura e fala em 'continuidade'

BRASÍLIA — O novo ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula (PSD), afirmou nesta quarta-feira, 1º, que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido na pasta. A declaração foi feita durante a cerimônia de transmissão de cargo, realizada na sede da Embrapa.

Em seu primeiro discurso no cargo, De Paula agradeceu ao senador Carlos Fávaro (PSD) pela gestão à frente do ministério.

“Sob a gestão de Fávaro, o Brasil consolidou sua posição como potência global. Assumo o ministério com o compromisso de dar continuidade”, disse.

O ministro também destacou o peso da nova função em sua trajetória. “Eu assumo hoje após um novo chamamento do presidente Lula. É o passo mais largo da minha trajetória profissional”, afirmou.

André de Paula deixa o Ministério da Pesca e Aquicultura, que passará a ser comandado pelo então secretário-executivo da pasta, Édipo Araújo.

Novo ministro

A troca faz parte de um rearranjo político no governo e mantém o PSD à frente de uma das principais pastas da Esplanada. A escolha de De Paula foi articulada nos bastidores com o objetivo de preservar o espaço do partido e garantir equilíbrio na base aliada.

Durante a cerimônia, o líder do PSD na Câmara, deputado Antônio Brito, afirmou que o novo ministro terá “todo o apoio do partido” à frente da pasta.

A saída de Carlos Fávaro já era esperada, diante de sua decisão de disputar uma vaga no Senado por Mato Grosso. Com isso, o PSD se movimentou para manter o comando do ministério.

O Ministério da Agricultura é uma das estruturas mais estratégicas do governo federal, com forte peso político e interlocução direta com o agronegócio. A indicação de um nome do próprio partido evita disputas internas e amplia a influência da sigla em áreas-chave da administração.

A mudança também representa um salto na estrutura sob responsabilidade de André de Paula.

O Ministério da Pesca, recriado em 2023, conta com cerca de R$ 270 milhões para custeio e programas. Já o Ministério da Agricultura tem orçamento de aproximadamente R$ 12,1 bilhões, incluindo despesas administrativas, políticas públicas e previdência dos servidores.

Além disso, a pasta reúne órgãos estratégicos, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com orçamento superior a R$ 4,8 bilhões, e o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, com cerca de R$ 7,4 bilhões.