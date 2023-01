Bolsonaristas depredam Congresso, Planalto e STF em Brasília; veja imagens

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro romperam o bloqueio da Esplanada dos Ministérios e invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), intervenção militar e Bolsonaro de volta ao poder.

A Polícia Militar reage com bombas de efeito moral. Nas redes sociais, também circulam imagens dos bolsonaristas dentro dos prédios do governo, causando depredações.

No Congresso, vidros quebrados. No STF, é possível indentificar pessoas batendo com pedaços de pau nos itens do prédio. Veja as imagens:

URGENTE: Invasores quebram vidraças da chapelaria do Congresso e invadem a Câmara dos Deputados. Extremistas já estão no Salão Verde e nos anexos do prédio. Também houve invasão ao Palácio do Planalto. Presidente Lula não está no local. pic.twitter.com/lP91pLqTuf — Renato Souza (@reporterenato) January 8, 2023

O plenário do @STF_oficial completamente destruído por terroristas a mando do Bolsonaro pic.twitter.com/NiU076FhWY — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) January 8, 2023

URGENTE: Os terroristas invadiram o Planalto em um claro atentado contra o Estado Democrático de Direito. Não neles receio de ferir, matar ou destruir. pic.twitter.com/Yh5HAFdSQO — André Janones (@AndreJanonesAdv) January 8, 2023

Radicais brincando com o patrimônio público! Invadiram o plenário do Senado Federal 👇 pic.twitter.com/0Oq47VDQVI — Murilo Fagundes (@muriloffagundes) January 8, 2023

A polícia também foi atacada: