Lula decreta intervenção federal no DF após invasão bolsonarista em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou intervenção federal no Distrito Federal (DF) após a invasão bolsonarista no Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo, 8.

O interventor será Ricardo Garcia Capelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O decreto de intervenção ainda precisa ser analisado pelo Congresso, que tem 24 horas para analisar a questão.

Se aprovada, a intervenção dura até o dia 31 de janeiro.

