Polícia retira bolsonaristas da rampa do Palácio do Planalto

Bolsonaristas invadiram e depredaram os prédios dos três poderes em Brasília em ato que teve início por volta das 15h30.

Às 17h, a tropa de choque deu início a remoção dos extremistas. O primeiro prédio desocupado foi o do STF. Na sequência, a rampa do Palácio do Planalto foi desobstruída e, no momento, as forças de segurança se concentram em esvaziar o Congresso Nacional.

Dentro dos prédios, móveis e obras de arte foram destruídos no palácio presidencial, e documentos foram rasgados no STF