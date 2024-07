Copa do Brasil: veja data e horário dos jogos nas oitavas de final

A Copa do Brasil já tem seus times definidos para as oitavas de final, que começam a partir da próxima terça-feira, 30 de julho. Nesta segunda-feira, 22, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da próxima fase do campeonato, com todas as datas e horários. O primeiro jogo, de ida, será entre São Paulo e Goiás.

Entre os times que avançaram no campeonato estão São Paulo, Botafogo, Flamengo, Corinthians, Vasco, Palmeiras, Grêmio e Fluminense. A próxima fase será marcada pelo duelo de gigantes no jogo entre Flamengo e Palmeiras. A EXAME separou o calendário com os próximos confrontos, confira:

1 /10 (1º Flamengo: US$ 99,92)

2 /10 (2º Palmeiras: US$ 85,05)

3 /10 (3º São Paulo: US$ 55,67)

4 /10 (4º Corinthians: US$ 49,07)

5 /10 (5º Grêmio: US$ 34,55)

6 /10 (6º Atletico Mineiro: US$ 34,03)

7 /10 (7º Internacional: US$ 31,46)

8 /10 (8º Fluminense: US$ 30,57)

9 /10 (9º Red Bull Bragantino: US$ 21,03)

10/10 (10º Atlético Paranaense: US$ 20,53)

Veja os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2024:

Ida

30/7

20h - São Paulo x Goiás - Morumbis

21h30 - Botafogo x Bahia - Nilton Santos

31/7

19h - Athletico-PR x Bragantino - Ligga Arena

19h - CRB x Atlético-MG - Rei Pelé

20h - Flamengo x Palmeiras - Maracanã

21h30 - Atlético-GO x Vasco - Antônio Accioly

21h30 - Corinthians x Grêmio - Neo Química Arena

1º/8

19h - Juventude x Fluminense - Alfredo Jaconi

Volta

6/8

21h45 - Vasco x Atlético-GO - São Januário

7/8

19h - Bragantino x Athletico-PR - Nabi Abi Chedid

19h - Atlético-MG x CRB - Arena MRV

19h - Bahia x Botafogo - Fonte Nova

20h - Palmeiras x Flamengo - Allianz Parque

21h30 - Grêmio x Corinthians - a definir

21h30 - Fluminense x Juventude - Maracanã

8/8