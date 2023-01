Quem é Ricardo Garcia Cappelli, nomeado por Lula interventor federal do DF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou intervenção federal no Distrito Federal (DF) após a invasão bolsonarista no Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo, 8.

Para o cargo de interventor federal, Lula nomeou o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Garcia Cappelli.

Nomeado pelo Ministro da Justiça, Flavio Dino, Cappelli é secretário-executivo, e portanto o número dois da pasta. Ele é jornalista e pós-graduado em Administração Pública pela FGV.

Capelli foi presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) e por anos foi filiado ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB), mas migrou com Dino para o Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Já participou de outros governos petistas, nos quais foi secretário nacional de Esporte Educacional e de Incentivo ao Esporte.

LEIA A COBERTURA COMPLETA DA EXAME SOBRE OS ATAQUES EM BRASÍLIA