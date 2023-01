Ibaneis Rocha, governador do DF, pede desculpas a Lula após invasão de Brasília

O governador do Distrito Federal (DF) Ibaneis Rocha pediu desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em vídeo divulgado na noite deste domingo, 8, após bolsonaristas invadirem o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) mais cedo.

Ibaneis se desculpou também com a presidente do STF, Rosa Weber, e com os presidentes do Congresso, Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, do Senado.

“Não acreditávamos em momento nenhum que as manifestações tomariam a proporção que tomaram”, disse o governador.

Ibaneis também se defendeu, e afirmou que “todos sabem de sua origem democrática”. O governador foi criticado por não ter dado a devida atenção à ameaça dos atos. A inteligência do governo havia identificado ainda no sábado 7, a chegada de mais de 100 ônibus para as manifestações de hoje.

Após a invasão, o presidente Lula assinou um decreto para intervir na segurança da capital federal após considerar que houve “incompetência” e “má-fé” de quem estava no comando das forças de segurança.

O maior criticado foi o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e foi exonerado por Ibaneis em meio ao turbilhão da invasão em Brasília.

