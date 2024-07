PRTB marca data de convenção para anunciar candidatura de Marçal no mesmo dia do evento de Nunes

O PRTB anunciou a data da convenção partidária para oficializar a candidatura do empresário Pablo Marçal à prefeitura de São Paulo. O evento está marcado para o dia 3 de agosto, próximo do prazo final dado pela Justiça Eleitoral, e coincide com o ato organizado pelo atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que tenta conquistar novo mandato em outubro.

O partido divulga como certa a candidatura de Marçal, mesmo com uma série de desavenças internas que rondam o atual presidente da sigla, Leonardo Avalanche. Como mostrou o GLOBO, opositores avaliam entrar na Justiça para retirá-lo do comando do PRTB e relatam insatisfação generalizada mesmo no grupo de Avalanche, o que abriria margem para traições na convenção partidária.

Por meio de nota, a assessoria de campanha do ex-coach afirma que o nome do vice será divulgado no encontro após uma análise "criteriosa" que "reflete o compromisso do PRTB em formar uma equipe competente e comprometida com a transformação de São Paulo". O principal cotado hoje é Levy Fidelix Filho, um dos três herdeiros do fundador do partido, Levy Fidelix, e que atualmente dirige o diretório paulistano em um acordo com Avalanche.

Marçal ainda tem esperanças, porém, de fechar acordo com o União Brasil. O partido, comandado nacionalmente por Antônio Rueda e, em nível local, pelo presidente da Câmara de Vereadores, Milton Leite, tem mostrado insatisfação com o diálogo e o espaço oferecidos pelo MDB na aliança de 12 partidos que apoiam a reeleição de Nunes.

O acerto do União Brasil com o PRTB garantiria ao "nanico" tempo de propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão e presença obrigatória nos debates. Dirigentes do partido de Milton Leite, no entanto, ponderam que o desempenho do ex-coach ainda não empolga a ponto de abrir mão do projeto do prefeito ou de uma candidatura própria. Até o momento, o pré-candidato do União é o deputado federal Kim Kataguiri, mas há quem defenda lançar Milton Leite.

Pablo Marçal aparece numericamente em quarto lugar na pesquisa mais recente do Datafolha, divulgada em 8 de julho, com 10% das intenções de voto. Ele empata tecnicamente com o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 11%, a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 7%, e Marina Helena (Novo), com 5%. A disputa era liderada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 24%, e pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 23%. A margem de erro é de três pontos percentuais.