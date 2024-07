Os 10 estados mais violentos do Brasil, segundo Anuário de Segurança Pública

O Amapá é o estado brasileiro mais violento de 2023, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgados nesta quinta-feira, 18, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estado tem 69,9 mortes violentas por 100 mil habitantes – o triplo da média nacional. Cerca de 751 mil pessoas vivem no Amapá.

Em números absolutos, o Amapá teve 513 mortes no último ano, um aumento de 39,8% em comparação com o ano anterior. A violência na região está concentrada em duas cidades, Santana, o município mais violento do Brasil, e Macapá, a capital do estado que está entre as dez cidades com mais mortes violentas do país. Santana, região de portos, sofre por ser rota do tráfico de drogas internacional.

Na segunda posição está a Bahia, com 46,5 mortes violentas por 100 mil habitantes. O total de homicídios na região foi de 6.578, queda de 1,3% em comparação com 2022. O estado tem seis cidades entre as dez mais violentas do Brasil. Camaçari (BA), o segundo município mais violento do país, tem o dobro de mortes violentas que a média do estado, com 90,6 por 100 mil habitantes. Jequié (BA), com 84,4; Simões Filho (BA), com 75,9; Feira de Santana (BA), com 74,5; Juazeiro (BA), com 74,4; e Eunápolis (BA), com 70,4, também estão entre as cidades mais violentas na Bahia.

Pernambuco também está entre os estados mais violentos do Brasil, com 40,2 homicídios por 100 mil habitantes. Foram 3.638 mortes violentas em 2023, alta de 6,2% em um ano. Recife, a capital do estado, acompanhou a média estadual e teve 40,1 mortes violentas no ano passado. A alta de 10,1% representou 597 homicídios.

Outros estados que estão na lista são o Amazonas, com taxa de 35,6 mortes, seguido pelo Ceará, com 35,4, e o Pará, com 32,8 homicídios intencionais. As três localidades, porém, tiveram queda no número de mortes na comparação anual.

Os dados mostram que as regiões Nordeste e Norte continuam liderando o ranking de regiões mais violentas do país. No Nordeste, a taxa de mortes violentas é 60% superior à média nacional; na região Norte, 48,8% mais elevada.

Segundo Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a queda da violência letal no Brasil é desigual e heterogênea. Ele alerta ainda que as duas regiões convivem com disputa de grupos criminosos e são rotas do tráfico internacional de drogas.

“Nessas duas regiões estão localizados os estados que estão convivendo com um quadro acentuado de disputas entre facções de base prisional por rotas e territórios e, ao mesmo tempo, concentram a maioria dos estados com altas taxas de letalidade policial”, explica o presidente do FBSP.

Brasil tem queda no número de mortes violentas

O Brasil teve queda de 3,4% no número de mortes violentas em 2023. Foram 46.328 mortes no ano passado contra 47.963 em 2022. A taxa de mortalidade ficou em 22,8 a cada 100 mil habitantes. Com o resultado, o país atingiu o patamar mais baixo desde 2011, primeiro ano da série histórica monitorada pelo fórum. No ano passado, o Brasil também havia atingido a marca.

Desde 2018, os dados de violência no país estão em queda. Fatores como mudanças demográficas, a criação do Sistema Único de Segurança Pública e a mudança no comportamento do crime organizado são alguns dos principais pontos para explicar os números.