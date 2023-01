Randolfe e Gleisi acionam PGR para decretar intervenção federal no DF

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso Nacional, afirmou neste domingo, 8, que ele a a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, acionaram a Procuradoria-Geral da República (PGR) para que pedir intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal.

Atenção! Eu e a presidente do PT @gleisi estamos agora representando ao Procurador-geral da República para que seja decretada intervenção na Segurança Pública do DF. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) January 8, 2023

A reação ocorre após a invasão Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, por bolsonaristas na tarde deste domingo.

Randolfe disse ainda que protocolou dois pedidos ao Supremo Tribunal Federal (STF). O primeiro é a prorrogação do inquérito dos atos antidemocráticos a partir da invasão de hoje.

O segundo é o impedimento de posse de Anderson Torres, da Secretaria de Justiça do DF. Torres é ex-ministro de Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro e vinha sendo criticado por não agir de forma assertiva para conter os bolsonaristas. No final da tarde, o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) determinou a exoneração de Torres.