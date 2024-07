Hapvida (HAPV3) vai investir até R$ 600 milhões em novos hospitais em SP e RJ

A Hapvida (HAPV3) firmou um memorando de entendimentos com a Riza Gestora de Recursos para financiar a construção de dois novos hospitais, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. A operação está estimada em até R$ 600 milhões, divididos igualmente entre a aquisição dos terrenos e o custeio das obras.

Os imóveis, que estão em fase final de negociação, serão construídos na modalidade build to suit, um contrato de locação a longo prazo em que o imóvel é feito sob medida para um locatário pré-determinado. De acordo com Jorge Pinheiro, CEO da Hapvida NotreDame Intermédica, a transação é um reforço na estratégia da companhia de ser asset light, buscando otimizar a alocação de capital para o negócio principal.

O acordo estipula um prazo de locação inicial de 20 anos, com opção de renovação por mais 20 anos e a possibilidade de compra em períodos e condições pré-determinados. A operação terá um custo anual de 9,5% até a conclusão da construção, passando para 9,0% após a obtenção do habite-se, com reajustes anuais pelo IPCA.

No primeiro trimestre do ano, a Hapvida encerrou com um total de 801 unidades próprias, incluindo 86 hospitais.