“Ataques terroristas serão responsabilizados”, diz Alexandre de Moraes sobre invasão em Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, afirmou na noite deste domingo, 8, que os bolsonaristas responsáveis pelos “ataques terroristas à democracia” que ocorreram hoje irão responder na Justiça por seus atos.

Moraes disse ainda que “financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos” que têm participação nos atos antidemocráticos também serão responsabilizados.

Os desprezíveis ataques terroristas à Democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O Judiciário não faltará ao Brasil! — Alexandre de Moraes (@alexandre) January 8, 2023

A declaração vem em resposta à invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) por bolsonaristas neste domingo.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também prometeu responsabilização dos invasores, que chamou de “vândalos” e “fascistas”.

“[Serão] punidos de forma exemplar, de forma a que ninguém nunca mais ouse fazer o que fizeram hoje se fingindo de nacionalistas, de brasileiros”, disse.

O presidente disse ainda que o governo se empenhará em encontrar os financiadores dos invasores, que providenciaram os ônibus de deslocamento além de estadia e comida. Lula afirmou que haverá punição também dentro do governo caso seja constatada omissão.

