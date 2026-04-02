Lula exonera Camilo Santana do MEC e nomeia Leonardo Barchini como novo ministro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou mudanças no comando do Ministério da Educação. A exoneração de Camilo Santana e a nomeação de Leonardo Barchini foram publicadas nesta quinta-feira no Diário Oficial da União.

O senador Camilo Santana (PT-CE) deixa o cargo para atuar na articulação política no Ceará. A movimentação ocorre no contexto da campanha à reeleição de Elmano de Freitas (PT), com possibilidade de reposicionamento interno diante de um eventual cenário eleitoral competitivo no estado.

Camilo governou o Ceará por dois mandatos e foi eleito senador em 2022. Nos bastidores, é apontado como alternativa do partido em caso de mudança no cenário eleitoral envolvendo Ciro Gomes (PSDB).

A escolha do substituto foi anunciada no início da semana, durante evento realizado na Esplanada dos Ministérios. A cerimônia marcou a entrega simultânea de 107 obras educacionais em diferentes regiões do país. No mesmo ato, o governo informou que 99 mil escolas atingiram nível considerado adequado de conectividade.

Também foi divulgado o repasse de R$ 413,49 milhões do Novo PAC para construção de creches, escolas, campi de institutos federais e intervenções em universidades e hospitais universitários.

Quem é Leonardo Barchini, novo ministro do MEC?

Leonardo Barchini, novo ministro da Educação (Ministério da Educação/Divulgação)

Leonardo Barchini, que ocupava o cargo de secretário-executivo do Ministério da Educação, assume a titularidade da pasta. Servidor de carreira, atua como analista sênior em Ciência e Tecnologia na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), autarquia vinculada ao MEC.

Barchini acumulou experiência em diferentes gestões federais. Ele integrou equipes do ministério durante o segundo mandato de Lula e nos governos de Dilma Rousseff.

O novo ministro também atuou como chefe de gabinete de Fernando Haddad na prefeitura de São Paulo. Sua atuação inclui interlocução com diferentes áreas do governo, mantendo proximidade com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.