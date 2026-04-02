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Lula exonera Camilo Santana do MEC e nomeia Leonardo Barchini como novo ministro

Santana anunciou sua saída da liderança da pasta para atuar na articulação política no Ceará

Lula: presidente brasileiro ao lado do novo ministro da Educação, Leonardo Barchini, em evento (Angelo Miguel/MEC/Divulgação)

Lula: presidente brasileiro ao lado do novo ministro da Educação, Leonardo Barchini, em evento (Angelo Miguel/MEC/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de abril de 2026 às 16h25.

Última atualização em 2 de abril de 2026 às 17h09.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou mudanças no comando do Ministério da Educação. A exoneração de Camilo Santana e a nomeação de Leonardo Barchini foram publicadas nesta quinta-feira no Diário Oficial da União.

O senador Camilo Santana (PT-CE) deixa o cargo para atuar na articulação política no Ceará. A movimentação ocorre no contexto da campanha à reeleição de Elmano de Freitas (PT), com possibilidade de reposicionamento interno diante de um eventual cenário eleitoral competitivo no estado.

Lula anuncia entrega de 107 obras para educação com investimento de R$ 413 milhões do PAC e do MEC

Camilo governou o Ceará por dois mandatos e foi eleito senador em 2022. Nos bastidores, é apontado como alternativa do partido em caso de mudança no cenário eleitoral envolvendo Ciro Gomes (PSDB).

A escolha do substituto foi anunciada no início da semana, durante evento realizado na Esplanada dos Ministérios. A cerimônia marcou a entrega simultânea de 107 obras educacionais em diferentes regiões do país. No mesmo ato, o governo informou que 99 mil escolas atingiram nível considerado adequado de conectividade.

Também foi divulgado o repasse de R$ 413,49 milhões do Novo PAC para construção de creches, escolas, campi de institutos federais e intervenções em universidades e hospitais universitários.

Quem é Leonardo Barchini, novo ministro do MEC?

Leonardo Barchini, novo ministro da Educação (Ministério da Educação/Divulgação)

Leonardo Barchini, que ocupava o cargo de secretário-executivo do Ministério da Educação, assume a titularidade da pasta. Servidor de carreira, atua como analista sênior em Ciência e Tecnologia na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), autarquia vinculada ao MEC.

Barchini acumulou experiência em diferentes gestões federais. Ele integrou equipes do ministério durante o segundo mandato de Lula e nos governos de Dilma Rousseff.

O novo ministro também atuou como chefe de gabinete de Fernando Haddad na prefeitura de São Paulo. Sua atuação inclui interlocução com diferentes áreas do governo, mantendo proximidade com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

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