Lula exonera Camilo Santana do MEC e nomeia Leonardo Barchini como novo ministro

Lula: presidente brasileiro ao lado do novo ministro da Educação, Leonardo Barchini, em evento (Angelo Miguel/MEC/Divulgação)
Repórter
Publicado em 2 de abril de 2026 às 16h25.
Última atualização em 2 de abril de 2026 às 17h09.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou mudanças no comando do Ministério da Educação. A exoneração de Camilo Santana e a nomeação de Leonardo Barchini foram publicadas nesta quinta-feira no Diário Oficial da União.
O senador Camilo Santana (PT-CE) deixa o cargo para atuar na articulação política no Ceará. A movimentação ocorre no contexto da campanha à reeleição de Elmano de Freitas (PT), com possibilidade de reposicionamento interno diante de um eventual cenário eleitoral competitivo no estado.Lula anuncia entrega de 107 obras para educação com investimento de R$ 413 milhões do PAC e do MEC
Camilo governou o Ceará por dois mandatos e foi eleito senador em 2022. Nos bastidores, é apontado como alternativa do partido em caso de mudança no cenário eleitoral envolvendo Ciro Gomes (PSDB).
A escolha do substituto foi anunciada no início da semana, durante evento realizado na Esplanada dos Ministérios. A cerimônia marcou a entrega simultânea de 107 obras educacionais em diferentes regiões do país. No mesmo ato, o governo informou que 99 mil escolas atingiram nível considerado adequado de conectividade.
Também foi divulgado o repasse de R$ 413,49 milhões do Novo PAC para construção de creches, escolas, campi de institutos federais e intervenções em universidades e hospitais universitários.
Leonardo Barchini, que ocupava o cargo de secretário-executivo do Ministério da Educação, assume a titularidade da pasta. Servidor de carreira, atua como analista sênior em Ciência e Tecnologia na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), autarquia vinculada ao MEC.
Barchini acumulou experiência em diferentes gestões federais. Ele integrou equipes do ministério durante o segundo mandato de Lula e nos governos de Dilma Rousseff.
O novo ministro também atuou como chefe de gabinete de Fernando Haddad na prefeitura de São Paulo. Sua atuação inclui interlocução com diferentes áreas do governo, mantendo proximidade com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.