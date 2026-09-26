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Real Time: Gomes, Guimarães e Gaguim lideram corrida ao Senado em Tocantins

Levantamento no Tocantins consolida liderança de Eduardo Gomes nas duas opções de voto para o Senado

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Jefferson RudyAgência Senado)

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Jefferson RudyAgência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 16h03.

Última atualização em 26 de setembro de 2026 às 16h18.

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A corrida pelas duas vagas do Tocantins no Senado em 2026 está acirrada, segundo a nova pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25. Eduardo Gomes (PL) lidera com 25% das intenções de voto consolidadas. A disputa pela segunda cadeira mostra um empate entre Alexandre Guimarães (MDB) e Gaguim (União Brasil), com 16% cada um.

A lista segue com o candidato Paulo Mourão (PT), que registra 11%. Vanderlei Luxemburgo (Podemos) tem 10%, Ronaldo Dimas (Podemos), 9%, Eli Borges (Republicanos), 6%, Professor Osvaldo (PSol) e Fábio Ribeiro (Rede), 1% cada.

Helio Rodrigues Bolsonaro (Democrata), Nilton Santos (Novo), Flavio Braga (DC) e Osvany Luz (Democrata) não pontuaram. Os indecisos são 3%, enquanto os votos brancos e nulos somam 2%.

No primeiro voto, Gomes marca 30%. Gaguim (União Brasil) registra 18%, seguido por Alexandre Guimarães (MDB), que pontua com 15% e configura empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais.

Entre os demais concorrentes testados no primeiro voto, Paulo Mourão (PT) tem 11%, seguido por Vanderlei Luxemburgo (Podemos) com 10%, Ronaldo Dimas (Podemos) com 8% e Eli Borges (Republicanos) com 6%.

No cenário de segundo voto, quando o eleitor seleciona o próximo nome para a Casa, Eduardo Gomes também lidera com 19%, enquanto Alexandre Guimarães alcança 17% e Gaguim oscila para 14%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 21 e 24 de setembro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por contratante não informado no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo TO-04340/2026.

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