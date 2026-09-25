Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Bets proibidas no Brasil: quando os sites saem do ar e como resgatar valores

Medida provisória também prevê reforço na fiscalização de plataformas ilegais

Bets: sites e aplicativos sairão do ar a partir de 6 de outubro (Hirurg/Getty Images)

Bets: sites e aplicativos sairão do ar a partir de 6 de outubro (Hirurg/Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 19h11.

Última atualização em 25 de setembro de 2026 às 19h17.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira, 25 de setembro, a proibição das bets no Brasil, com efeito após a publicação de uma medida provisória. A MP veta apostas esportivas em eventos reais, cassinos online, novos aportes, publicidade e patrocínios. Os apostadores terão até as 23h59 de segunda-feira, 5 de outubro, para retirar voluntariamente seus saldos.

A proibição da operação das casas de apostas, conhecidas como bets, anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira, 25, terá efeito imediato.

A gestão petista decidiu proibir as apostas esportivas em eventos reais e os cassinos online, que oferecem o jogo do tigrinho.

A partir da publicação da MP (Medida Provisória), as plataformas de apostas não poderão mais receber novos aportes de apostadores. A previsão é que a MP seja publicada ainda nesta sexta-feira.

Quem tiver dinheiro disponível nas bets terá até as 23h59 de segunda-feira, 5 de outubro, para retirar voluntariamente os valores.

Quando os sites saem do ar?

A partir de 6 de outubro, os sites e aplicativos sairão do ar. As empresas terão os dias 7 e 8 de outubro para informar aos bancos que operam os valores sobre os saldos existentes nas contas dos apostadores, identificados por CPF.

Como resgatar os valores?

A devolução integral dos valores será feita pelos bancos entre 9 e 14 de outubro. Caso o apostador seja impedido de receber o dinheiro nesse período, a Caixa Econômica Federal fará a intermediação da devolução a partir de 14 de outubro.

O que muda para as bets

A MP também proíbe novas transferências bancárias para apostas e prevê o bloqueio de contas bancárias utilizadas ilegalmente pelas plataformas. O governo também vai reforçar a identificação e a derrubada de sites ilegais, além da fiscalização das movimentações financeiras. Os recursos terão destinação para a segurança pública.

Uma força-tarefa reunirá diferentes órgãos do governo, com compartilhamento de informações estratégicas e reforço da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal.

Como ficam a publicidade e patrocínios

A partir da publicação da MP, não serão permitidas novas ações de publicidade das bets. As empresas terão até as 23h59 de 5 de outubro para retirar peças e ações de publicidade, propaganda e marketing, tanto em meios físicos quanto digitais.

O mesmo prazo vale para a retirada de marcas relacionadas a contratos de patrocínio.

'Perguntas frequentes'

Quando a proibição das bets entra em vigor? ＋

A proibição entra em vigor com a publicação da medida provisória, prevista para sexta-feira, 25 de setembro. A partir desse momento, as plataformas não poderão receber novos aportes de apostadores.

Até quando será possível retirar dinheiro das bets? ＋

Os apostadores terão até as 23h59 de segunda-feira, 5 de outubro, para retirar voluntariamente os valores disponíveis nas plataformas.

Quando os sites e aplicativos de apostas sairão do ar? ＋

Os sites e aplicativos das bets sairão do ar a partir de 6 de outubro. Nos dias 7 e 8 de outubro, as empresas deverão informar aos bancos os saldos dos apostadores identificados por CPF.

Como será feita a devolução do dinheiro das bets? ＋

Os bancos devolverão integralmente os valores entre 9 e 14 de outubro. Se o apostador não receber nesse período, a Caixa Econômica Federal fará a intermediação da devolução a partir de 14 de outubro.

O que muda para publicidade e patrocínios das bets? ＋

Novas ações de publicidade das bets ficam proibidas a partir da publicação da medida provisória. As empresas terão até as 23h59 de 5 de outubro para retirar peças publicitárias e marcas vinculadas a contratos de patrocínio.

Quais medidas serão adotadas contra plataformas ilegais? ＋

A medida provisória prevê o bloqueio de contas bancárias usadas ilegalmente pelas plataformas e o reforço da identificação e derrubada de sites ilegais. Uma força-tarefa reunirá órgãos do governo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal.

Acompanhe tudo sobre:Bets

Mais de Brasil

Lula anuncia proibição das bets no Brasil e novo desenrola

Bandeira tarifária verde: veja o que muda na sua conta de luz em outubro

Conselho do MPF decide manter Gonet à frente das investigações sobre Master e Vorcaro

Governo Lula deve enviar projeto de lei que pune influenciador que divulgar bets

Mais na Exame

Future of Money

Coreia do Norte ligada a roubo de mais de R$ 2 bilhões em cripto

Esporte

Por que a Rússia está de olho nos jogadores do Brasileirão?

Brasil

Lula anuncia proibição das bets no Brasil e novo desenrola

Exame IN

A conta que não fechou para o Mané Mercado em São Paulo