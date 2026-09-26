O ex-governador Ricardo Ferraço lidera a corrida pelo governo do Espírito Santo, mas vê o segundo colocado, Lorenzo Pazolini, encostar na disputa, segundo a nova rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas da Inteligov divulgado em parceria com a EXAME.

Os dados mostram Ferraço com 34,81% das intenções de voto, seguido por Lorenzo Pazolini, que registra 30,84%.

Na comparação com a edição anterior do agregador, Ferraço, do MDB, teve uma oscilação positiva de 1,09 ponto percentual, enquanto Pazolini avançou 3,06 pontos, reduzindo a distância para o líder.

Rafael Demuner apresentou a maior variação proporcional da rodada, com alta de 2 pontos, chegando a 11,49%.

A diferença entre o primeiro e o segundo candidato caiu de 5,94 pontos para 3,97 pontos em relação à rodada anterior com atualização, realizada em setembro.

Entre os demais candidatos, Breno Barcelos aparece em ligeira ascensão desde agosto, ainda em patamar baixo, enquanto Helder Salomão segue próximo de 0% das intenções de voto.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência

O agregador também acompanha a tendência de cada candidato nas últimas semanas, indicador que mostra a variação média percentual de votos que um nome ganhou ou perdeu a cada atualização do modelo.

Na rodada mais recente, Lorenzo Pazolini aparece com a maior tendência positiva, com alta média de 3,06 pontos percentuais por atualização.

Rafael Demuner também registra crescimento relevante, de 2,00 pontos, enquanto Ricardo Ferraço avança de forma mais moderada, com 1,09 ponto.

Como funciona o agregador Inteligov/EXAME?

O Monitor Eleitoral da Inteligov não apresenta uma média aritmética simples das pesquisas.

O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios como metodologia adotada e data de realização.

A consolidação considera as pesquisas registradas no sistema PesqEle, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nesta rodada, foram incorporadas 82 novas pesquisas, somadas às 470 já existentes na base, com peso maior para institutos que aplicam entrevistas presenciais domiciliares.

Levantamentos por IVR (sistema automatizado por telefone) ou pela internet têm redução de 30% a 45% na influência estatística.

A atualidade também pesa: a cada quinzena, o peso de um resultado cai 25%, para que rodadas mais recentes tenham maior impacto no retrato atual da disputa, sem descartar o histórico acumulado