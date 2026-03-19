Fernando Haddad anuncia pré-candidatura ao governo de São Paulo

O Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou nesta quinta-feira, 19, a pré-candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo de São Paulo, repetindo a estratégia adotada nas eleições de 2022.

A confirmação foi feita em pronunciamento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, local associado à trajetória política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à formação do partido.

O movimento já era esperado desde a semana anterior e ocorreu após agendas do governo federal no estado, incluindo a 17ª Caravana Federativa e um evento em homenagem ao ex-presidente uruguaio Pepe Mujica.

Haddad volta à disputa após ter chegado ao segundo turno em 2022, quando foi derrotado pelo atual governador, Tarcísio de Freitas.

A candidatura ocorre em um cenário em que São Paulo concentra mais de 20% do eleitorado nacional e tem impacto direto na eleição presidencial. Haddad terá como desafio enfrentar o favoritismo de Tarcísio de Freitas nas pesquisas.

A escolha do nome foi consolidada após avaliação interna que considerou outros possíveis candidatos, como Geraldo Alckmin, Márcio França e Simone Tebet. Alckmin deve participar da campanha, mantendo o posto de vice na chapa presidencial.

Tebet avalia disputar o Senado por São Paulo, enquanto França e Marina Silva são mencionados como possíveis nomes para a vice na chapa estadual.

*Em atualização.