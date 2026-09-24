O primeiro turno da corrida presidencial de 2026 apresenta um empate técnico na liderança, segundo a pesquisa Futura Inteligência, divulgada nesta quinta-feira, 24.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registra 40,4% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 38,4%. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, os líderes estão empatados.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado no início de setembro, o senador do PL cresceu 6,8 pontos percentuais. Lula se manteve estável, com uma variação de 0,3 ponto percentual.

Entre os demais nomes testados, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), pontua com 5,7%, seguido por Augusto Cury, que marca 5,6%. Renan Santos aparece com 2,4%.

Romeu Zema (Novo) tem 0,9%. Samara Martins (UP) soma 0,5%. Rui Costa Pimenta (PCO) registra 0,3%. Leonardo Avalanche (PRTB) tem 0,2%. Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) registram 0,1% cada.

Clariana Barão (DC) não pontuou e Wilson Grassi (Democrata) não foi citado. Os votos em branco e nulos representam 2,1% e os indecisos são 3,2%.

Rejeição e avaliação do governo

O levantamento detalhou os índices de rejeição de cada candidato. O presidente Lula lidera com 50,3%. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 44,6% dos entrevistados, seguido por Renan Santos (14,9%), Romeu Zema (14,8%) e Ronaldo Caiado (12,4%).

A pesquisa também indica que o sentimento negativo em relação ao atual governo federal supera a percepção positiva. A administração federal tem a desaprovação de 53,3% da amostra, enquanto 44,2% aprovam a gestão.

Na avaliação qualitativa, 48,4% consideram a atuação do governo ruim ou péssima, ante 34,1% que a avaliam como ótima ou boa e 16,6% que a classificam como regular.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 19 e 23 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-05268/2026.