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Real Time Big Data: Dorinha tem 40% e Vicentinho, 33%, no 1º turno no Tocantins

Candidata do União Brasil e do PSDB polarizam a disputa e configuram empate técnico em eventual segundo turno

Tocantins: Dorinha não seria votada por 33% do eleitorado, enquanto Vicentinho Júnior é rejeitado por 29% (Divulgação/Instagram)

Tocantins: Dorinha não seria votada por 33% do eleitorado, enquanto Vicentinho Júnior é rejeitado por 29% (Divulgação/Instagram)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 16h01.

Última atualização em 26 de setembro de 2026 às 16h18.

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A corrida pelo governo do Tocantins ainda está aberta, mas com a candidata Professora Dorinha (União) na liderança numérica. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25, ela lidera o primeiro turno com 40% das intenções de voto.

Logo atrás, seu principal adversário, Vicentinho Júnior (PSDB), marca 33% da preferência do eleitorado. Entre os demais nomes testados pelo instituto, Laurez Moreira (PSD) aparece com 7%, seguido por Ataides de Oliveira (Novo), que registra 5%, e Professor Witer Naves (PSOL), com 3%.

Na base da tabela, Siqueira Campos Jr (Democrata) pontua com 2% e Du Pereira (DC) tem 1%. Os eleitores que pretendem votar em branco ou anular somam 5%. Outros 5% não souberam ou preferiram não responder.

Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos e nulos, Dorinha atinge 44%, enquanto Vicentinho Júnior chega a 37%. Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, 46% do eleitorado ainda se mostra indeciso.

Segundo turno e cenários alternativos

O levantamento testou três cenários diretos para um eventual segundo turno.

No principal confronto, Professora Dorinha e Vicentinho Júnior configuram um empate técnico no limite da margem de erro. A candidata do União Brasil marca 45% das intenções de voto, contra 42% do adversário do PSDB. Nesta simulação, brancos e nulos representam 6%, e 7% não souberam responder.

Quando o cenário testado envolve Professora Dorinha e Laurez Moreira, a vantagem da líder se consolida. Ela atinge 52% da preferência, contra 32% do candidato do PSD.

Em um terceiro teste elaborado pelo instituto, projetando uma disputa sem a presença de Dorinha, Vicentinho Júnior venceria o pleito contra Laurez Moreira. O tucano registra 49% das intenções de voto, superando os 34% marcados pelo adversário do PSD.

Rejeição eleitoral

O instituto mensurou o índice de rejeição múltipla dos pré-candidatos. Laurez Moreira lidera este quesito, sendo rejeitado por 41% dos eleitores tocantinenses, que afirmam não votar nele de forma alguma. Na sequência, Ataides de Oliveira é rejeitado por 35% dos entrevistados.

Professor Witer Naves registra 34% de resistência. Os dois líderes da corrida eleitoral apresentam índices mais baixos, porém próximos entre si. Professora Dorinha não seria votada por 33% do eleitorado, enquanto Vicentinho Júnior é rejeitado por 29%.

Raio-x do eleitorado tocantinense

O favoritismo da Professora Dorinha no primeiro turno é impulsionado pelo seu desempenho na capital e nas faixas de maior poder aquisitivo. Em Palmas, a candidata atinge 43%, abrindo expressiva vantagem sobre os 29% registrados por Vicentinho Júnior na mesma praça.

O cenário muda na distribuição pelo interior do estado. Na região Centro-Sudeste e Porto Nacional, Vicentinho assume a liderança com 40%, contra 32% da adversária. No Bico do Papagaio, o tucano também aparece numericamente à frente, marcando 40% contra 37% de Dorinha.

No recorte demográfico por renda, Professora Dorinha consolida uma dianteira sólida entre os eleitores que ganham entre dois e cinco salários mínimos. Neste extrato específico, ela atinge 46%, enquanto Vicentinho Júnior recua para 30% da preferência do eleitorado.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 21 e 24 de setembro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por iniciativa própria ou parceiros não declarados no documento público e está registrado no TSE sob o protocolo TO-04340/2026.

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