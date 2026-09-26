Real Time Big Data: Lula e Flávio Bolsonaro empatam no 1º turno em Tocantins

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão rigorosamente empatados, com 40% das intenções de voto cada um, no primeiro turno da corrida presidencial em Tocantins. Os dados são da pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta sexta-feira, 25.

Entre os demais nomes, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), tem 5% e Augusto Cury (Avante) marca 4%. Renan Santos (Missão) pontua com 3%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), registra 1%.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB) somam 1%. Votos nulos e brancos somam 3%, mesmo índice dos eleitores indecisos.

Na simulação de votos válidos, que exclui brancos e nulos da contagem final, o cenário de empate na ponta se mantém inalterado. Ambos os líderes registram 43% da preferência do eleitorado tocantinense neste recorte.

Segundo turno, rejeição e avaliação do executivo

Em uma eventual disputa de segundo turno, o cenário apresenta um descolamento a favor do candidato do PL. O senador Flávio Bolsonaro lidera com 48% das intenções de voto contra 40% do atual presidente da República.

Neste cenário de confronto direto, os eleitores que declaram voto nulo ou branco representam 7% do total. Aqueles que não sabem ou preferiram não responder somam 5%. Quando aplicados os votos válidos, o placar é de 55% a 45% para o parlamentar fluminense.

O levantamento também mensurou a rejeição múltipla dos presidenciáveis. Há um empate exato no topo do índice: Lula e Flávio Bolsonaro são rejeitados por 48% dos entrevistados, indicando alta polarização regional. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é rejeitado por 38%.

A gestão do atual governo federal enfrenta resistência da maioria do eleitorado no Tocantins. Atualmente, 53% dos eleitores desaprovam o trabalho de Lula, enquanto 46% aprovam a administração. A avaliação do governo é considerada ruim ou péssima por 39% e ótima ou boa por 32%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 21 e 24 de setembro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-07147/2026.