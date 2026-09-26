Além do futebol: como as bets ocupam TV, festivais, Carnaval e ruas

RESUMO ＋ A publicidade de bets no Brasil recebeu R$ 1,44 bilhão em TV aberta, TV paga e rádio em 2025, segundo a empresa Tunad, com 85% do valor na televisão aberta. Além do futebol, as casas de apostas ampliaram a presença em programas de entretenimento, transmissões digitais, festivais, Carnaval e mídia exterior.

O futebol é considerado a principal porta de entrada das bets na publicidade brasileira. Mas, para além dos comerciais em meio a transmissões esportivas, as casas de apostas investem em muitas outras plataformas, incluindo festivais de música, mídia exterior, naming rights, programas de TV e eventos culturais como o Carnaval.

O tamanho desse mercado aparece nos números de mídia. Em 2025, as bets investiram R$ 1,44 bilhão em TV aberta, TV paga e rádio, segundo levantamento da Tunad. A televisão aberta concentrou cerca de 85% desse valor.

O investimento também acompanhou o calendário de grandes eventos esportivos: junho, mês que coincidiu com o início do Mundial de Clubes, registrou o pico anual, de R$ 164,5 milhões.

TV, streaming e transmissões

A televisão é o principal território publicitário das bets fora do futebol propriamente dito. No primeiro trimestre de 2026, apenas dez das principais casas de apostas somaram R$ 327,2 milhões em publicidade televisiva. A Globo respondeu por 59% desse investimento no período, seguida por SBT e Band.

Na própria Globo, as bets aparecem em diferentes produtos comerciais. Para a temporada de futebol de 2026, Betnacional, Betano, Bet365 e Superbet estavam entre as marcas anunciantes dos projetos da emissora, incluindo TV Globo, sportv, Premiere e GeTV.

O investimento das casas de apostas também avançou para programas de entretenimento de grande audiência. No Big Brother Brasil, a Esportes da Sorte patrocinou a edição de 2023 e voltou ao programa em 2024, quando realizou uma festa dentro da casa. Em 2026, a Betano patrocinou o BBB pela primeira vez.

Na Record, a Betano também encontrou espaço em A Fazenda, patrocinando três edições consecutivas.

O movimento é o mesmo em transmissões digitais. Durante a Copa do Mundo de 2026, por exemplo, a CazéTV foi alvo de investigação da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) pela forma como anúncios de apostas apareciam durante as transmissões. Bet365, Betnacional e KTO estavam entre os anunciantes do canal durante o torneio.

Festivais e grandes eventos

A música se tornou outro território de expansão da publicidade das casas de apostas. A Superbet, por exemplo, entrou no Lollapalooza Brasil em 2023 e, no ano seguinte, tornou-se a primeira bet a patrocinar o Rock in Rio. A estratégia foi levada também ao The Town.

A entrada no setor cultural foi além dos grandes festivais. Segundo informações da plataforma Salic, do Ministério da Cultura, empresas de apostas investiram cerca de R$ 11,8 milhões em projetos culturais por meio da Lei Rouanet desde 2025.

O Carnaval é outra frente importante para as bets. Além dos desfiles e camarotes do Rio, casas de apostas passaram a patrocinar blocos, espaços de festa e estruturas ligadas à folia em diferentes cidades.

Em São Paulo, a Galera Bet, por exemplo, fechou um contrato de quatro anos, até 2027, para patrocinar estruturas ligadas ao Carnaval no Sambódromo do Anhembi, na Fábrica do Samba e em um camarote. Inúmeros blocos também tiveram patrocínio do tipo. A Cassino, por exemplo, investiu no tradiconal bloco Casa Comigo em 2025.

No ano passado, a Esportes da Sorte patrocinou o Galo da Madrugada, no Recife, e bancou atrações em Olinda, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Já a Superbet se tornou patrocinadora dos desfiles das escolas de samba do Rio e dos camarotes Allegria e Rio Carnaval.

Influenciadores, celebridades e creators

Outro braço importante é a publicidade feita por pessoas conhecidas. Jogadores e ex-jogadores de futebol continuam sendo utilizados pelas marcas, mas o mercado também alcançou artistas, apresentadores e influenciadores que não necessariamente têm relação direta com o esporte.

O alcance desse modelo foi tamanho que a publicidade com influenciadores passou a entrar no radar das regras específicas para o setor. As normas federais atualizadas em 2026 passaram a restringir o uso de personalidades, comentaristas e especialistas para induzir o público a apostar.

Mídia exterior

As bets também estão nas ruas. Outdoors, painéis digitais, pontos de ônibus, mobiliário urbano, elevadores e meios de transporte passaram a fazer parte da estratégia das empresas.

Em São Paulo, o setor investiu R$ 422 milhões em mídia exterior entre janeiro de 2025 e junho de 2026, segundo dados do Monitor Evolution, da Kantar Ibope Media. O valor colocou as bets na sexta posição entre 184 categorias de anunciantes de mídia exterior na capital.

A dimensão desse investimento fez da publicidade OOH mais uma frente de discussão regulatória. Em 2026, projetos em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo passaram a propor restrições à publicidade de bets em espaços como ônibus, metrô, pontos de parada, arenas esportivas e relógios digitais de rua.