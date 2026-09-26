Além do futebol: como as bets ocupam TV, festivais, Carnaval e ruas

Esportes da Sorte em ativação durante o Carnaval 2026 (Divulgação)
Repórter de Marketing
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 16h37.
A publicidade de bets no Brasil recebeu R$ 1,44 bilhão em TV aberta, TV paga e rádio em 2025, segundo a empresa Tunad, com 85% do valor na televisão aberta. Além do futebol, as casas de apostas ampliaram a presença em programas de entretenimento, transmissões digitais, festivais, Carnaval e mídia exterior.
O futebol é considerado a principal porta de entrada das bets na publicidade brasileira. Mas, para além dos comerciais em meio a transmissões esportivas, as casas de apostas investem em muitas outras plataformas, incluindo festivais de música, mídia exterior, naming rights, programas de TV e eventos culturais como o Carnaval.
O tamanho desse mercado aparece nos números de mídia. Em 2025, as bets investiram R$ 1,44 bilhão em TV aberta, TV paga e rádio, segundo levantamento da Tunad. A televisão aberta concentrou cerca de 85% desse valor.
O investimento também acompanhou o calendário de grandes eventos esportivos: junho, mês que coincidiu com o início do Mundial de Clubes, registrou o pico anual, de R$ 164,5 milhões.
A televisão é o principal território publicitário das bets fora do futebol propriamente dito. No primeiro trimestre de 2026, apenas dez das principais casas de apostas somaram R$ 327,2 milhões em publicidade televisiva. A Globo respondeu por 59% desse investimento no período, seguida por SBT e Band.
Na própria Globo, as bets aparecem em diferentes produtos comerciais. Para a temporada de futebol de 2026, Betnacional, Betano, Bet365 e Superbet estavam entre as marcas anunciantes dos projetos da emissora, incluindo TV Globo, sportv, Premiere e GeTV.
O investimento das casas de apostas também avançou para programas de entretenimento de grande audiência. No Big Brother Brasil, a Esportes da Sorte patrocinou a edição de 2023 e voltou ao programa em 2024, quando realizou uma festa dentro da casa. Em 2026, a Betano patrocinou o BBB pela primeira vez.
Na Record, a Betano também encontrou espaço em A Fazenda, patrocinando três edições consecutivas.
O movimento é o mesmo em transmissões digitais. Durante a Copa do Mundo de 2026, por exemplo, a CazéTV foi alvo de investigação da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) pela forma como anúncios de apostas apareciam durante as transmissões. Bet365, Betnacional e KTO estavam entre os anunciantes do canal durante o torneio.
A música se tornou outro território de expansão da publicidade das casas de apostas. A Superbet, por exemplo, entrou no Lollapalooza Brasil em 2023 e, no ano seguinte, tornou-se a primeira bet a patrocinar o Rock in Rio. A estratégia foi levada também ao The Town.A entrada no setor cultural foi além dos grandes festivais. Segundo informações da plataforma Salic, do Ministério da Cultura, empresas de apostas investiram cerca de R$ 11,8 milhões em projetos culturais por meio da Lei Rouanet desde 2025.
O Carnaval é outra frente importante para as bets. Além dos desfiles e camarotes do Rio, casas de apostas passaram a patrocinar blocos, espaços de festa e estruturas ligadas à folia em diferentes cidades.
Em São Paulo, a Galera Bet, por exemplo, fechou um contrato de quatro anos, até 2027, para patrocinar estruturas ligadas ao Carnaval no Sambódromo do Anhembi, na Fábrica do Samba e em um camarote. Inúmeros blocos também tiveram patrocínio do tipo. A Cassino, por exemplo, investiu no tradiconal bloco Casa Comigo em 2025.
No ano passado, a Esportes da Sorte patrocinou o Galo da Madrugada, no Recife, e bancou atrações em Olinda, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Já a Superbet se tornou patrocinadora dos desfiles das escolas de samba do Rio e dos camarotes Allegria e Rio Carnaval.
Outro braço importante é a publicidade feita por pessoas conhecidas. Jogadores e ex-jogadores de futebol continuam sendo utilizados pelas marcas, mas o mercado também alcançou artistas, apresentadores e influenciadores que não necessariamente têm relação direta com o esporte.
O alcance desse modelo foi tamanho que a publicidade com influenciadores passou a entrar no radar das regras específicas para o setor. As normas federais atualizadas em 2026 passaram a restringir o uso de personalidades, comentaristas e especialistas para induzir o público a apostar.
As bets também estão nas ruas. Outdoors, painéis digitais, pontos de ônibus, mobiliário urbano, elevadores e meios de transporte passaram a fazer parte da estratégia das empresas.
Em São Paulo, o setor investiu R$ 422 milhões em mídia exterior entre janeiro de 2025 e junho de 2026, segundo dados do Monitor Evolution, da Kantar Ibope Media. O valor colocou as bets na sexta posição entre 184 categorias de anunciantes de mídia exterior na capital.
A dimensão desse investimento fez da publicidade OOH mais uma frente de discussão regulatória. Em 2026, projetos em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo passaram a propor restrições à publicidade de bets em espaços como ônibus, metrô, pontos de parada, arenas esportivas e relógios digitais de rua.
As casas de apostas investiram R$ 1,44 bilhão em TV aberta, TV paga e rádio em 2025, segundo levantamento da Tunad. A televisão aberta concentrou cerca de 85% desse valor.
Dez das principais casas de apostas somaram R$ 327,2 milhões em publicidade televisiva no primeiro trimestre de 2026. A Globo recebeu 59% do investimento, seguida por SBT e Band.
Big Brother Brasil e A Fazenda estão entre os programas patrocinados por casas de apostas. A Esportes da Sorte patrocinou o BBB em 2023 e 2024, a Betano estreou no programa em 2026 e também patrocinou três edições consecutivas de A Fazenda.
A Superbet patrocinou o Lollapalooza Brasil em 2023 e tornou-se, em 2024, a primeira casa de apostas a patrocinar o Rock in Rio. A marca também levou a estratégia ao The Town.
As empresas de apostas investiram cerca de R$ 11,8 milhões em projetos culturais por meio da Lei Rouanet desde 2025, segundo informações da plataforma Salic, do Ministério da Cultura.
O setor investiu R$ 422 milhões em mídia exterior na capital paulista entre janeiro de 2025 e junho de 2026, segundo o Monitor Evolution, da Kantar Ibope Media. O valor colocou as bets na sexta posição entre 184 categorias de anunciantes desse segmento na cidade.