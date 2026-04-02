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Alckmin diz que dois estados não vão aderir à proposta do governo de subsídio ao diesel importado

Plano foi apresentado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva como resposta aos impactos da guerra no Irã sobre os preços internacionais de energia

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de abril de 2026 às 17h41.

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O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou, nesta quinta-feira, 2, que 25 dos 27 estados aderiram à proposta de subvenção ao diesel importado, com exceção de Rio de Janeiro e Rondônia. A medida foi apresentada pelo governo federal como resposta aos impactos da guerra no Irã sobre os preços internacionais de energia.

Alckmin, que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, declarou que “dois ou três” estados ainda analisavam a proposta e devem apresentar resposta até sexta-feira.

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O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou que a situação do Rio de Janeiro envolve um processo de transição administrativa, o que não caracteriza necessariamente oposição à iniciativa. “Estamos muito próximos de ter 100% de adesão, estamos mais próximos de 25 do que de 20, posso garantir”, afirmou, em entrevista à CNN.

A implementação da subvenção também depende da participação das distribuidoras de combustíveis. As principais empresas do setor ainda não aderiram à proposta. Segundo Alckmin, o governo mantém diálogo com essas companhias.

O governo prioriza evitar falhas no abastecimento de diesel e reduzir os efeitos da alta internacional dos preços. A estratégia ocorre em meio ao cenário de tensões geopolíticas.

“O que mais preocupa é o diesel e a primeira tarefa é garantir abastecimento. A outra é minimizar os efeitos da guerra”, disse.

Custos divididos e modelo da subvenção

A política, em fase final de definição, busca limitar o impacto da valorização do petróleo no mercado internacional e reduzir repasses ao consumidor.

O custo será compartilhado entre União e estados. A estimativa é de que o governo federal destine até R$ 2 bilhões, valor que pode ser acomodado no Orçamento sem necessidade de compensação adicional.

Uma proposta em análise prevê uma subvenção de R$ 1,20 por litro de diesel importado, correspondente ao ICMS. Desse total, R$ 0,60 serão pagos pela União e R$ 0,60 pelos estados. A medida terá caráter temporário, com duração de até dois meses, com o objetivo de evitar impacto fiscal permanente.

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Critérios de adesão e próximos passos

O modelo discutido entre o governo federal e os secretários estaduais de Fazenda estabelece que a participação dos estados será proporcional ao consumo de diesel em cada unidade federativa.

Também foi definido que cotas de estados que optarem por não aderir não serão redistribuídas, mantendo o caráter voluntário do programa.

A proposta foi debatida no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e busca garantir previsibilidade de preços e segurança no abastecimento diante do cenário externo.

A formalização deve ocorrer por meio de medida provisória, com publicação prevista para os próximos dias.

O governo analisa ações adicionais para mitigar os efeitos da alta do petróleo em outros segmentos, como o gás de cozinha (GLP) e o querosene de aviação.

Na área de crédito, a equipe econômica avalia alternativas relacionadas ao endividamento das famílias, com foco em linhas de juros elevados, ainda sem definição.

*Com informações da Agência O Globo.

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