Lula encontra presidente da Bolívia em agenda no Maranhão

Cooperação bilateral entre Brasil e Bolívia foca em projetos de infraestrutura e energia

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 07h46.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontra nesta segunda-feira, 6, o chefe de Estado da Bolívia, Luis Arce, em agenda no Maranhão.

Lula irá à cidade de Imperatriz para a cerimônia de entrega de 2.837 unidades do programa Minha Casa, Minha Vida. O assunto do encontro bilateral, contudo, não foi divulgado pelo Palácio do Planalto.

Em dezembro, Lula e Arce conversaram em Montevidéu, no Uruguai, durante a cúpula do Mercosul. No encontro, segundo o governo, eles trataram de acordos de cooperação e projetos de integração entre os dois países.

Ainda de acordo com o Palácio do Planalto, o presidente boliviano e o líder brasileiro "exaltaram a possibilidade de contribuição do Brasil em obras de infraestrutura estratégicas para a Bolívia, em especial em áreas como a produção e distribuição de gás e de energia elétrica".

Agenda em Imperatriz

Nesta segunda-feira, o evento será no Residencial Canto da Serra, com a presença do ministro Jader Filho (Cidades), além de outras autoridades.

O residencial contou com investimento de mais de R$ 358,6 milhões do governo e irá beneficiar "mais de 11 mil pessoas, entre elas 1.619 famílias que integram programas sociais, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), que receberão as moradias totalmente subsidiadas", segundo o Planalto.

