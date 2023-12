Lula encerra 2023 com aprovação de 54% e recebe nota 5,7 do eleitorado, diz Genial/Quaest

A aprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai encerrar o ano de 2023 estável. Segundo a nova pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 20, 54% dos brasileiros aprovam o governo e 43% reprovam, o maior patamar desde o início da série histórica, iniciada em fevereiro deste ano.

Na maioria dos grupos pesquisados a avaliação positiva se manteve estável, a exceção foi o avanço da desaprovação entre as pessoas que moram na região Sul do país, que passou de 45% para 51%. A região Nordeste segue sendo a região com a maior aprovação do governo petista, com 70%. A avaliação positiva do petista é maior entre as mulheres, com 55% de aprovação. Entre os homens, 46% o avaliam negativamente.

O grupo que mais aprova o governo Lula é o de quem possui ensino fundamental completo (65%), os que recebem menos de dois salários mínimos (64%), católicos (61%) e pessoas pretas (63%). Entre os que mais o reprovam estão os que recebem mais de cinco salários mínimos (55%), os evangélicos (56%) e os que possuem o ensino superior incompleto ou mais (55%).

Programas de governo

Sobre os principais acertos do governo, os entrevistados classificaram a recriação do programa Minha Casa, Minha Visa, o aumento do valor do Bolsa Família, a volta do Farmácia Popular, a criação do programa Desenrola e a bolsa e poupança para estudantes não abandonarem a escola.

Segundo a pesquisa, entre os motivos para a avaliação negativa do governo Lula estão o aumento da percepção da população que o país não está no caminho certo, a posição brasileira na guerra entre Israel e Hamas, as viagens internacionais de Lula e o retorno das relações com a Venezuela.

Para 25% dos entrevistados, o principal problema atual do Brasil é a economia, seguido pela saúde (14%) e questões sociais com (13%).

A Quaest questionou os eleitores qual foi a nota de 0 a 10 para o primeiro ano do governo Lula. A avaliação geral dos eleitores foi de 5,7. A maior nota foi dada pelos nordestinos, de 6,9. Evangélicos, os moradores da região Sul e os que ganham mais de cinco salários mínimos deram nota 5,2 à administração petista.