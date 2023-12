Quanto será o aumento do salário mínimo em 2024? Veja valor e quando passa a valer

O salário mínimo de 2024 terá um reajuste de, pelo menos, R$ 92, aumento de 6,97% em relação ao valor de 2023, segundo cálculos de economistas consultados pela EXAME com base na regra de valorização, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Hoje, o mínimo é de R$ 1.320 e passará para R$ 1.412.

Como o novo salário mínimo começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2024, o governo Lula precisará divulgar o decreto com o valor do reajuste até o fim desta ano. Pela nova regra, o Planalto não precisará negociar com o Congresso o novo valor.

De acordo com a lei, a política de valorização do salário mínimo é composta pela soma de dois índices, o Índice Nacional de Preço dos Consumidores (INPC) dos últimos 12 meses até novembro e o produto interno bruto (PIB) consolidado de dois anos anteriores.