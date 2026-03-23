MEC diz que 66% das crianças brasileiras atingiram nível adequado de alfabetização

O governo federal informou, nesta segunda-feira, 23, que 66% das crianças brasileiras atingiram o nível considerado adequado de alfabetização em 2025, segundo os critérios definidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Com o resultado, o país superou a meta anual estipulada em 64%.

O índice representa avanço em relação a 2024, quando o Brasil não alcançou o objetivo previsto. Naquele ano, 59,2% das crianças estavam alfabetizadas até o segundo ano do Ensino Fundamental, abaixo da meta de 60%. A diferença indica crescimento no desempenho educacional entre um ano e outro.

"Quando nós resolvemos fazer o pacto pela alfabetização na idade certa, para chegarmos a 2030 com 80% das crianças alfabetizadas no segundo ano, parecia uma meta impossível. Veja, que com apenas dois anos (de governo), nós chegamos a 66%, alguns estados chegaram a mais", declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante evento realizado na Esplanada dos Ministérios.

"Se a gente (prefeitos, governadores e servidores da área da Educação) continuar com a vontade que vocês demonstraram nos últimos anos, significa que a gente vai atingir os 80% bem antes de 2030", projetou o presidente. "Quem sabe ano que vem a gente já chegue a 70%".

O ministro da Educação, Camilo Santana, mencionou a evolução dos indicadores ao comparar com dados anteriores. " O último dado antes de chegarmos ao ministério: o Brasil só tinha 36% de suas crianças alfabetizadas na idade certa. Tinha estado com 19%. E aí (fizemos) o esforço de recuperar. A meta de 2026 era voltar aos patamares pré-pandemia", analisou.

Metas de alfabetização

O Indicador Criança Alfabetizada, criado em 2023, mede o desempenho de estudantes do segundo ano do Ensino Fundamental. O cálculo considera avaliações aplicadas por redes estaduais e municipais, com base nos parâmetros do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A política estabelece metas progressivas até alcançar 80% de alfabetização na idade adequada até 2030.

Para cumprir esse objetivo, o governo federal implementou um programa de apoio a estados e municípios. A iniciativa inclui concessão de bolsas para formação de professores, assistência técnica e envio de materiais didáticos, com foco em ampliar práticas de leitura em sala de aula.

Durante a cerimônia, foram entregues selos de "Compromisso com a Alfabetização" a gestores de regiões com melhores resultados. O Ministério da Educação ainda não apresentou dados detalhados por estados e municípios.

Sudeste e Nordeste na liderança

Na divisão regional, o Sudeste registrou 795 municípios com selo na categoria ouro. No Nordeste, foram 784 redes municipais reconhecidas. A região Sul contabilizou 255 municípios, enquanto o Centro-Oeste teve 316. No Norte, 135 cidades receberam a certificação.

Os dados indicam concentração de municípios com melhor desempenho nas regiões Sudeste e Nordeste, que somam o maior número de redes certificadas na categoria ouro. O levantamento considera critérios padronizados pelo Inep, com base nas avaliações educacionais aplicadas localmente.

A ausência de detalhamento por unidade federativa limita a análise comparativa entre estados. O Ministério da Educação informou que os dados desagregados ainda serão divulgados.