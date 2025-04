Grande desafio do Novo PAC é avançar com as obras de estados e municipios, diz secretário

Maurício Muniz, Secretário Especial do Novo PAC da Casa Civil, afirmou nesta terça-feira, 22, que o grande desafio do Novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) para os próximos meses será avançar com as obras de responsabilidade de estados e municípios.

"Mais do que grandes obras para serem entregues em 2025, temos um grande desafio para ter um grande volume de obras menores em execução", disse Muniz em entrevista ao programa Macro em Pauta da EXAME.

Hoje, 48,6%, ou 11.181 obras, estão em fase de ação preparatória — ou seja, em contratação, estudo, projeto de engenharia e/ou licenciamento ambiental. Dentre os projetos preparatórios, o secretário afirma que 47% estão na modalidade Novo PAC Seleções, cujas ações são de responsabilidade de estados e municípios.

Segundo ele, a maioria desses empreendimentos são de menor complexidade, entraram no PAC a partir do ano passado e representam um baixo percentual financeiro na comparação com o que já foi executado.

"Cerca de 11 mil obras não começaram, mas são obras menores. Uma UBS, creche, policlínica, CEU, executadas pelos municípios. E se olhamos para os valores, elas representam apenas 19% do total de R$ 1,7 trilhão", afirmou.

Muniz disse ainda que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, tem realizado reuniões com governadores e prefeitos para entender e dar condições para que as obras sejam iniciadas ainda este ano.

"O ministro Rui Costa tem visitado cada estado, feito uma reunião de trabalho e olhado obra a obra. A ideia é entender se começou ou por que não começou, se está andando bem e quais são as dificuldades. Já fomos a sete estados e vamos continuar nessas agendas", afirmou.

Grandes entregas em 2025 e 2026

Perguntado sobre as perspectivas para os próximos meses, o secretário afirmou que o governo entregará grandes trechos rodoviários e obras de infraestrutura hídrica no Nordeste.

"A ideia do Novo PAC é ampliar a infraestrutura do país. O Brasil precisa de boa infraestrutura econômica para as empresas se instalarem e uma ótima infraestrutura social para atender a população", afirmou.