Crédito do governo Lula para motos de aplicativos deve ter limite de R$ 20 mil por CPF

O programa de financiamento de motos para trabalhadores de aplicativos, que será lançado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas próximas semanas, deve ter ao menos R$ 2,5 bilhões em recursos públicos federais para o crédito, com taxas de juros subsidiadas.

A ideia é limitar R$ 20 mil de crédito por CPF para compra ou troca de motocicletas, segundo apurou a EXAME.

Hoje, a depender da cilindrada, uma motocicleta no país pode ter um preço de entrada a partir de R$ 10 mil.

Os critérios para participar do programa deverão repetir a lógica do Move Aplicativos, que ofereceu crédito para motoristas de aplicativo e táxi.

O financiamento deverá ser oferecido para trabalhadores que prestem serviço em plataformas como o iFood por pelo menos seis meses e tenham determinado número de entregas durante esse período.

O valor da taxa de juros e prazo de pagamento ainda não foram definidos. Para garantir juros menores e diminuir o risco da operação, o governo deve oferecer garantia por meio do Fundo de Garantia de Operações (FGO).

Aproximação eleitoral

A medida é vista pela gestão petista como estratégica para atrair uma categoria que é considerada politicamente mais próxima da direita.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tinha em 2024 cerca de 1,7 milhão de trabalhadores de aplicativos, dos quais aproximadamente 500 mil atuavam como entregadores.

Dados detalhados do IBGE mostram que a categoria é representada majoritariamente por homens, entre 25 e 39 anos, e moradores do Sudeste, recorte da população em que Lula apresenta maior dificuldade nas pesquisas de avaliação de governo e de cenários eleitorais.

A proposta está em fase de elaboração e envolve equipes técnicas da área econômica do governo e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), responsáveis por definir os detalhes operacionais da iniciativa.

Move Motos

Na última reunião ministerial, a medida foi anunciada pela ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, que afirmou que o Move Motos seguirá a mesma lógica do Move aplicativos, que ofereceu crédito para motoristas de aplicativo e táxi.

O programa permite financiamento de carros de até R$ 150 mil, parcelado em até 72 vezes e com taxa de até 1,01% ao mês. O valor destinado ao programa foi de R$ 30 bilhões, valor 12 vezes maior do que o previsto para o crédito para motos.

Durante o lançamento do Move Aplicativos, Lula disse que o seu "sonho e obsessão" era financiar motocicletas de qualidade e baratas para motoqueiros e motoboys no Brasil.