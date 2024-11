Liberado pelos médicos, Lula viaja ao Rio para agendas que antecedem cúpula do G20

Liberado pelos médicos para retomar viagens de avião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca no fim desta semana para o Rio de Janeiro, onde participará de uma série de compromissos antes da cúpula de chefes de Estado do G20. Por ora, ainda não estão programadas outras agendas fora de Brasília, segundo auxiliares do petista.

O aval da equipe médica foi dado neste domingo após Lula passar por novos exames. O monitoramento vinha sendo feito desde 20 de outubro, quando Lula escorregou no banheiro do Palácio do Alvorada tentando cortar as unhas dos pés. Ele teve de tomar pontos na cabeça e, desde então, estava proibido de viajar.

A eventual ausência de Lula na cúpula do G20, no entanto, não era nem cogitada, diz um ministro. O evento será o ponto alto do período do Brasil na presidência do grupo e algumas das principais lideranças do mundo estarão no país.

Um plano alternativo de deslocamento do presidente de Brasília ao RJ não havia sido formulado porque já havia expectativa que Lula fosse liberado ao menos para voos curtos, diz outro ministro.

Apesar de a cúpula de chefes de Estado ocorrer a partir de segunda-feira, 18, o plano é que o presidente se dirija ao Rio já na quinta-feira ou, no mais tardar, na sexta. Ele participará da cúpula do G20 social, extensão do G20 que trata de temas sociais. A primeira-dama, Rosângela da Silva, também estará num dos painéis. Ela vem se dedicando ainda à preparação de um festival de música, que ocorrerá na zona portuária do Rio.

Há previsão de que Lula participe ao menos do ato da entrega final do documento do G20 social ao lado de Janja e do vice-presidente Geraldo Alckmin, entre outras autoridades. A cerimônia ocorrerá no sábado pela manhã.