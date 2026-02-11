Invest

Nubank vai investir mais de US$ 4 bi no México até 2030

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17h38.

O Nubank vai investir US$ 4,2 bilhões no México até 2030. A informação foi passada por Armando Herrera, CEO do Nu México, em um videocast do banco.

"Este é o combustível que nos permitirá continuar impulsionando a inclusão financeira no México e o amor dos clientes", disse o executivo.

O Nu já alcançou a marca de 13 milhões de clientes e se tornou o terceiro maior emissor de cartões de crédito do país. "Tem sido um ritmo incrível, adicionando cerca de um milhão de clientes por trimestre", disse Herrera. "O dinheiro em espécie é nosso principal concorrente, mas estamos progredindo para vencer essa batalha."

A licença para operar como banco no país já está nos trâmites finais, segundo o executivo. "A licença vai se concretizar, e o início das operações como banco devem se concretizar ainda este ano".

Em território mexicano, o Nubank opera com "cajitas", versão das caixinhas que trazem rendimento ao dinheiro "parado" na conta. "Elas permitiram que os clientes vissem pela primeira vez o que significa economizar", disse Herrera. 

