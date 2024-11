Biden confirma presença no G20 no Brasil e adesão dos EUA à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por telefone nesta quinta-feira, 7. Conforme comunicado do governo federal, a ligação durou cerca de 30 minutos e, durante a conversa, Biden confirmou sua vinda ao Brasil para a Cúpula do G20, que ocorrerá no Rio de Janeiro. O atual presidente americano anunciou também a adesão dos Estados Unidos à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, iniciativa de cooperação internacional apoiada pelo Brasil.

Além da Cúpula, Biden tem uma visita planejada a Manaus antes do evento no Rio de Janeiro. Os dois presidentes também alinharam uma reunião bilateral no G20 para discutir temas de interesse mútuo, como o combate às mudanças climáticas, a proteção das florestas tropicais e os direitos trabalhistas. Lula destacou a importância de ambas as nações para a preservação ambiental e a transição energética.

Biden se reunirá com líderes da América Latina no Peru

O presidente americano iniciará sua agenda na América do Sul em Lima, Peru, entre os dias 14 e 16 de novembro, onde terá encontros com a presidente peruana, Dina Boluarte. A Casa Branca informou que Biden participará da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), promovendo a liderança econômica dos EUA na região do Indo-Pacífico.

Em seguida, Biden viajará ao Brasil de 17 a 19 de novembro, com visita a Manaus, onde se reunirá com líderes locais e comunidades indígenas para discutir a preservação da Amazônia e em seguida irá para o Rio de Janeiro.