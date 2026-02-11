Preço variável: veja como funciona a tarifa dinâmica em apps de corrida

Durante eventos de grande porte, períodos de chuva ou em horários de pico, os usuários de aplicativos de corrida podem notar um aumento no preço das viagens. Segundo as empresas do setor, a variação ocorre conforme a demanda na região.

O cálculo que determina o aumento é feito no momento em que o usuário insere o destino da corrida.

Os preços dinâmicos podem ou não afetar todas as categorias disponíveis em cada aplicativo.

Como funciona o preço dinâmico no Uber?

O aplicativo da Uber sinaliza ao lado dos valores cobrados que os preços estão acima ou abaixo do normal para a rota determinada.

No site oficial, a empresa detalha que o aumento pode ocorrer devido a "eventos especiais".

Segundo a empresa, o objetivo é que o pagamento maior seja um incentivo para atrair motoristas de outras localidades que possam ajudar a suprir os pedidos dos usuários.

Como funciona o preço variável na 99?

A 99 detalha que, embora a demanda e localização aumentem os preços, em segundos a cobrança pode voltar ao valor normal.

Caso o usuário esteja com as notificações acionadas, o aplicativo irá avisar quando as taxas voltarem a cair.

Assim como o Uber, a 99 informa quando os preços estão mais altos e afirma que a estratégia busca garantir que haja motoristas suficientes para atender à demanda da região.

Falta de repasse aos motoristas

Apesar das empresas afirmarem que as tarifas dinâmicas são utilizadas para evitar a falta de motoristas em momentos de pico de pedidos, um estudo da Universidade de Oxford e da organização Worker Info Exchange afirma que o modelo de cobrança não beneficia a classe.

As pesquisas foram conduzidas com 1,5 milhão de corridas realizadas por 258 motoristas entre 2016 e 2024.

A análise aponta que, a partir de 2023, quando as tarifas dinâmicas passaram a ser aplicadas com mais frequência, os valores pagos na plataforma passaram a subir.

No entanto, no mesmo período, houve queda no lucro dos motoristas da Uber no Reino Unido.

Para o professor associado de Oxford e principal autor da pesquisa, Reuben Binns, o excedente pago com os preços variáveis é um ganho exclusivo da plataforma.

Isso significa que, conforme o cliente paga mais, o motorista efetivamente ganha menos por minuto.

Em nota, a Uber afirmou que "não reconhece os números apresentados neste relatório" e que os condutores podem acessar relatórios semanais que detalham seus ganhos.