Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Essa atriz virou empresária e agora comanda uma marca de US$ 724 milhões listada na Bolsa de NY

Once Upon a Farm capta US$ 198 milhões no IPO e mira expansão vertical e novos produtos.

(IMDb/Reprodução)

(IMDb/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17h08.

Última atualização em 11 de fevereiro de 2026 às 17h09.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

A Once Upon a Farm, marca de alimentos orgânicos infantis cofundada pela atriz Jennifer Garner, conhecida por filmes como "De Repente 30", começou a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker OFRM, com avaliação aproximada de US$ 724 milhões.

A oferta pública inicial movimentou quase US$ 198 milhões, consolidando a empresa como um dos casos mais relevantes de consumo saudável a chegar ao mercado de capitais neste ano.

As ações foram precificadas a US$ 18, no centro da faixa indicativa de US$ 17 a US$ 19 apresentada em documento enviado à SEC em janeiro. Horas depois de tocar o sino de abertura na NYSE ao lado dos cofundadores, Garner resumiu o momento. “É uma loucura. Estamos ótimos.” As informações são da Inc.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade

Do posicionamento de marca ao mercado de capitais

Fundada em Berkeley, Califórnia, a Once Upon a Farm construiu sua proposta com foco em alimentos orgânicos refrigerados para bebês e crianças. A decisão de abrir capital, segundo o cofundador e CEO John Foraker, vinha sendo discutida há anos.

“Há anos discutimos a possibilidade de nos tornarmos uma empresa independente de capital aberto”, afirma. Para ele, o IPO é um passo estratégico para ampliar o impacto da companhia. A meta é apoiar melhorias sistêmicas na nutrição infantil e ampliar acesso a produtos com ingredientes naturais e frescos.

Entre os investidores que participaram da jornada até o IPO estão S2G Ventures, Cambridge Companies SPG e Cavu Consumer Partners, conhecida por investir em marcas como Oatly, Poppi e Recess.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

O que o IPO sinaliza para o setor

Para o público de finanças corporativas, a estreia da Once Upon a Farm na NYSE indica que marcas de consumo saudável com narrativa forte, cadeia estruturada e apoio de investidores institucionais continuam encontrando espaço no mercado de capitais.

O adiamento inicial do IPO, causado pela paralisação governamental mais longa da história dos Estados Unidos, não alterou o plano estratégico de longo prazo. A companhia retomou o cronograma quando as condições permitiram.

Ao atingir avaliação de US$ 724 milhões, a Once Upon a Farm demonstra que negócios ancorados em propósito, diferenciação de produto e expansão disciplinada podem converter capital de marca em capital financeiro. Para investidores e executivos, o caso reforça a tese de que o segmento de alimentação saudável infantil segue como terreno fértil para crescimento escalável e consolidação de mercado.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

Ele trocou cápsulas por gomas e construiu um império de US$ 27 bilhões

Na contramão do trote tradicional, alunos de Adm promovem doação de roupas em SP

Este é o motivo pelo qual Larry Ellison e Jeff Bezos já perderam mais de US$ 66 bilhões em 2026

Além do Carnaval: como o Camarote Nº1 virou um negócio de R$ 80 milhões

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

A receita recorrente pode solucionar os riscos de empreender em 2026?

Pop

James Van Der Beek, astro de Dawson’s Creek, morre aos 48 anos

Mundo

Zelensky diz que eleições na Ucrânia ocorrerão apenas com 'um cessar-fogo'

Negócios

Ele trocou cápsulas por gomas e construiu um império de US$ 27 bilhões