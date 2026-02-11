A Once Upon a Farm, marca de alimentos orgânicos infantis cofundada pela atriz Jennifer Garner, conhecida por filmes como "De Repente 30", começou a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker OFRM, com avaliação aproximada de US$ 724 milhões. A oferta pública inicial movimentou quase US$ 198 milhões, consolidando a empresa como um dos casos mais relevantes de consumo saudável a chegar ao mercado de capitais neste ano. As ações foram precificadas a US$ 18, no centro da faixa indicativa de US$ 17 a US$ 19 apresentada em documento enviado à SEC em janeiro. Horas depois de tocar o sino de abertura na NYSE ao lado dos cofundadores, Garner resumiu o momento. “É uma loucura. Estamos ótimos.” As informações são da Inc.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade

Do posicionamento de marca ao mercado de capitais

Fundada em Berkeley, Califórnia, a Once Upon a Farm construiu sua proposta com foco em alimentos orgânicos refrigerados para bebês e crianças. A decisão de abrir capital, segundo o cofundador e CEO John Foraker, vinha sendo discutida há anos.

“Há anos discutimos a possibilidade de nos tornarmos uma empresa independente de capital aberto”, afirma. Para ele, o IPO é um passo estratégico para ampliar o impacto da companhia. A meta é apoiar melhorias sistêmicas na nutrição infantil e ampliar acesso a produtos com ingredientes naturais e frescos.

Entre os investidores que participaram da jornada até o IPO estão S2G Ventures, Cambridge Companies SPG e Cavu Consumer Partners, conhecida por investir em marcas como Oatly, Poppi e Recess.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

O que o IPO sinaliza para o setor

Para o público de finanças corporativas, a estreia da Once Upon a Farm na NYSE indica que marcas de consumo saudável com narrativa forte, cadeia estruturada e apoio de investidores institucionais continuam encontrando espaço no mercado de capitais.

O adiamento inicial do IPO, causado pela paralisação governamental mais longa da história dos Estados Unidos, não alterou o plano estratégico de longo prazo. A companhia retomou o cronograma quando as condições permitiram.

Ao atingir avaliação de US$ 724 milhões, a Once Upon a Farm demonstra que negócios ancorados em propósito, diferenciação de produto e expansão disciplinada podem converter capital de marca em capital financeiro. Para investidores e executivos, o caso reforça a tese de que o segmento de alimentação saudável infantil segue como terreno fértil para crescimento escalável e consolidação de mercado.