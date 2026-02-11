Future of Money

BlackRock compra criptomoeda de DeFi e planeja entrada no setor

Movimento aproxima Wall Street do DeFi com negociação institucional de ativos tokenizados em parceria com a Securitize

BlackRock (UCG / Colaborador/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17h11.

A BlackRock pode ter feito uma entrada direta no universo das finanças descentralizadas (DeFi). Segundo a revista Fortune, a maior gestora de ativos do mundo vai levar seu token digital lastreado em títulos do Tesouro norte-americano, o BUIDL, para negociação na Uniswap, uma das principais plataformas de DeFi, além de adquirir uma quantidade não divulgada da criptomoeda nativa da plataforma, a UNI.

O movimento marca a primeira vez que a BlackRock oferece negociação em ambientes descentralizados. O BUIDL, lançado em 2024 e com valor de mercado em torno de US$ 1,8 bilhão, passará a ser comprado e vendido por meio da infraestrutura da Uniswap. A iniciativa foi feita em parceria com a empresa de tokenização Securitize, responsável por estruturar o acesso e a conformidade regulatória.

Diferente das corretoras centralizadas, plataformas como a Uniswap utilizam contratos inteligentes para conectar compradores e vendedores. Hoje, cerca de US$ 100 bilhões estão alocados em protocolos DeFi.

Para disponibilizar o BUIDL na Uniswap, a Securitize deverá criar uma lista de instituições autorizadas a negociar o ativo, além de selecionar alguns formadores de mercado, como a Wintermute, para prover liquidez. O acesso ao BUIDL também ficará restrito a “compradores qualificados”, ou seja, investidores com mais de US$ 5 milhões em ativos.

O CEO da Securitize, Carlos Domingo, afirmou à Fortune que grandes gestores tendem a avançar de forma gradual, começando por investidores qualificados, mas que a infraestrutura pode, no futuro, suportar produtos voltados ao varejo.

O fundador da Uniswap, Hayden Adams, disse à Fortune que a colaboração foi construída ao longo de mais de um ano de reuniões e contou com o apoio de executivos que já passaram pela BlackRock.

Para Adams, a decisão valida a tese de que a negociação de ativos tende a migrar para plataformas baseadas em blockchain, impulsionada por benefícios como liquidação instantânea e uso mais eficiente de garantias.

Já Robert Mitchnick, head global de ativos digitais da BlackRock, destacou que a integração do BUIDL à Uniswap fortalece a interoperabilidade entre ativos tokenizados e stablecoins dentro do sistema financeiro.

