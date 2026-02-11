Zema seria um ótimo nome para vice, diz Flávio

O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou nesta quarta-feira, 11, que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, seria um ótimo nome para a vice de sua chapa presidencial.

"O Zema seria um ótimo nome para vice, mas não estou fazendo um convite agora porque respeito o Novo por lançar ele como pré-candidato", disse durante painel na CEO Conference do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

No evento, Flávio disse que não fez nenhum convite formal para Zema e negou que ele já tenha dado uma negativa.

"Nós temos que ver se os projetos e princípios encontram alguma convergência", afirmou.

O senador afirmou que o mineiro realiza um excelente trabalho em Minas Gerais, além de citar outros nomes da direita do estado, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

Como mostrou a EXAME, aliados do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) articulam com partidos de centro-direita em busca de um vice que amplifique o nome de Flávio.

O nome de Romeu Zema foi citado pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, mas o governador disse para interlocutores de Flávio que ainda há muita "água para rolar" até qualquer indefinição.

Partidos de direita não vão entrar na canoa fura de Lula, diz Flávio

Questionado sobre a busca por apoio, Flávio afirmou que conversa com todos os partidos de centro-direita, mas que no momento ainda é cedo para exigir qualquer compromisso das siglas.

"Tenho conversado com vários desses partidos. Tive boas conversas com o Ciro Nogueira e com o Antônio Rueda", disse.

O senador garantiu que partidos de centro não vão apoiar o PT nem no primeiro e nem no segundo turno e "devem caminhar" com ele na disputa contra o atual presidente.

O pré-candidato reforçou ainda que as pesquisas eleitorais divulgadas até o momento mostram que não há espaço para uma terceira via. O PSD, de Gilberto Kassab, tem três pré-candidatos e pretende se posicionar como uma opção de uma direita não alinhada totalmente à família Bolsonaro.

"Visto os meus percentuais e do candidato das trevas, acho difícil que surja uma terceira via", disse.