Lula sofre acidente doméstico e cancela viagem à Rússia para Cúpula dos Brics

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), precisou cancelar a viagem à Rússia, em Kazan, onde iria participar da Cúpula dos Brics, após sofrer um acidente doméstico. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação (Secom).

Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, no sábado, 19, após um "ferimento corto-contuso em região occipital" (um corte na nuca), informou o boletim médico.

Após avaliação da equipe médica, a orientação foi para que o presidente não realizasse, temporariamente, viagens de avião de longa duração -- podendo exercer suas demais atividades.

A viagem estava prevista para este domingo, 20. Segundo o órgão, o presidente participará do encontro por videoconferência. De acordo com a Secom, Lula terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto.

O presidente permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do cardiologista Roberto Kalil Filho e da Dra Ana Helena Germoglio.