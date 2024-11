Lula diz que Maduro é 'problema' da Venezuela, não do Brasil

Em meio à escalada de tensão bilateral entre Brasil e Venezuela, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que o presidente Nicolás Maduro não é "problema" dos brasileiros.

A fala acontece dias após o Itamaraty expressar desagrado pelo tom agressivo de recentes falas de altos funcionários venezuelanos contra o presidente brasileiro. É a primeira vez que Lula se declara sobre o tema.

"Eu aprendi que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai tratar de outros países e de outros presidentes. Eu acho que o Maduro é um problema da Venezuela, não é um problema do Brasil", disse Lula em entrevista à RedeTv! veiculada na noite de domingo.

A declaração teve como contexto um questionamento do entrevistador, senador Jorge Kajuru (PSB), se estava na hora de o petista começar a "ignorar" o presidente venezuelano.

"Eu quero que a Venezuela viva bem, que eles cuidem do povo com dignidade. Eu vou cuidar do Brasil, o Maduro cuida dele, o povo venezuelano cuida do Maduro, e eu cuido Brasil. E vamos seguir em frente. Porque também não posso ficar me preocupando. Ora brigar com a Nicarágua, ora brigar com a Venezuela, ora brigar com não sei com quem", afirmou Lula.

O presidente lembrou que Maduro não apresentou as atas eleitorais que confirmariam a vitória na eleição presidencial de 28 de julho, um pedido feito pelo Brasil após a reeleição do venezuelano ser questionada por diversos países.

A crise entre os dois países escalou após o Brasil não reconhecer o resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que declarou Maduro reeleito.

Maduro passou a atacar duramente o Itamaraty e agentes do governo após a reunião do Brics (formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul) na Rússia, no mês passado, quando a entrada da Venezuela no grupo foi barrada pelo Brasil.

No final de outubro, a Polícia Nacional da Venezuela publicou no Instagram uma imagem com uma bandeira brasileira e a silhueta de um homem semelhante Lula, mas com seu rosto e contornos borrados, com a legenda: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal."

No dia 1º de novembro, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o tom adotado pela Venezuela com o Brasil é "ofensivo" e traz "ataques pessoais".