Lula faz novos exames de imagem 12 dias após acidente doméstico no Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz novos exames de imagem nesta quinta-feira, 12 dias após a queda sofrida no Palácio da Alvorada. Os exames estavam previstos e fazem parte da rotina de tratamento após acidentes do tipo. O presidente está no hospital Sírio Libanês, em Brasília, nesta manhã.

Na segunda-feira, retirou os cinco pontos na parte de trás da cabeça. O ferimento é resultado de uma queda quando, segundo relatos, cortava a unha do pé no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial.

De acordo com o último boletim médico, divulgado na sexta, Lula está com uma situação "estável" e "apto para o trabalho". Ele fez xames no hospital Sírio Libanês, em Brasília, antes de ir ao Planalto. Na ocasião, participou da cerimônia de assinatura do acordo de Mariana.

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 25/10/24, no Hospital Sírio Libanês, unidade Brasília, para repetir avaliação de imagem. O exame está estável em relação aos anteriores. Está apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília. Nova avaliação ocorrerá em cinco dias", diz o boletim assinado pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Com a queda, ele cancelou a ida à Rússia onde participaria da Cúpula do Brics. Na última sexta, ele voltou a despachar do Palácio do Planalto.