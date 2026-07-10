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Inscrições para Prouni terminam nesta sexta-feira; veja como participar

O programa concede bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior

Prouni: programa federal que garante bolsas a estudantes de baixa renda chefa as inscrições nesta sexta-feira

Prouni: programa federal que garante bolsas a estudantes de baixa renda chefa as inscrições nesta sexta-feira

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de julho de 2026 às 08h27.

Última atualização em 10 de julho de 2026 às 08h30.

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2026 terminam às 23h59 desta sexta-feira, 10. O processo deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do portal Acesso Único, utilizando login da conta Gov.br.

Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) oferece 471.304 bolsas em 380 cursos de graduação de 879 instituições privadas de ensino superior em todo o país. Desse total, 219.725 são bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e 251.579 são bolsas parciais, com desconto de 50%.

O Prouni, criado em 2004 e instituído pela Lei nº 11.096/2005, concede bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior a estudantes brasileiros que ainda não possuem diploma de graduação. A seleção é feita com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal Acesso Único do MEC. Durante o processo, o candidato pode escolher, em ordem de preferência, até duas opções de curso, indicando a instituição de ensino, o turno e a modalidade de concorrência, entre ampla concorrência ou cotas.

Ao longo do período de inscrições, é possível alterar as opções escolhidas quantas vezes desejar. No encerramento do prazo, será considerada válida apenas a última alteração registrada no sistema.

O candidato também deve acompanhar diariamente as notas de corte parciais. Caso seja pré-selecionado ao fim do processo, deverá comprovar as informações declaradas na inscrição dentro do prazo estabelecido pelo MEC.

Como funciona o Prouni

O Prouni oferece bolsas integrais, que cobrem o valor total da mensalidade, e bolsas parciais, equivalentes a 50% do valor do curso, em instituições privadas de ensino superior.

A seleção utiliza as notas das duas últimas edições do Enem anteriores ao processo seletivo. Para participar, o estudante precisa ter alcançado média mínima de 450 pontos nas cinco provas do exame e nota superior a zero na redação, além de não ter participado do Enem na condição de treineiro.

Nesta edição, estão disponíveis 471.304 bolsas, distribuídas entre ampla concorrência e cotas. Entre os cursos com maior número de vagas estão Análise e Desenvolvimento de Sistemas (31.221 bolsas), Administração (30.893) e Ciências Contábeis (27.029). Medicina oferece 1.013 bolsas.

Quem pode usar o Prouni

Além de cumprir os requisitos de desempenho no Enem, o candidato deve atender a pelo menos uma das condições previstas pelo programa:

  • Ter cursado todo o ensino médio em escola pública;
  • Ter cursado todo o ensino médio em escola privada como bolsista integral;
  • Ter cursado parte do ensino médio em escola pública e parte em escola privada como bolsista integral;
  • Ter cursado parte do ensino médio em escola pública e parte em escola privada com bolsa parcial ou sem bolsa;
  • Ter cursado todo o ensino médio em escola privada com bolsa parcial ou sem bolsa;
  • Ser pessoa com deficiência, conforme a legislação;
  • Ser professor da rede pública, exclusivamente para cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica.

Para bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até 1,5 salário mínimo. Já para bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por pessoa da família. Professores da rede pública que concorram aos cursos de licenciatura e pedagogia não estão sujeitos ao critério de renda.

Confira o calendário do segundo semestre para o Prouni 2026

  • Inscrições: 7 a 10 de julho;
  • Resultado da primeira chamada: 15 de julho;
  • Comprovação das informações da 1ª chamada: 15 a 24 de julho;
  • Resultado da segunda chamada: 5 de agosto;
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de agosto;
  • Consulta à lista de espera: 1º de setembro;
  • Comprovação das informações da lista de espera: 1º a 14 de setembro.
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