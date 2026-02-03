Brasil

Resultado do Prouni é divulgado; veja como consultar

Consulta é feita online; aprovados devem comprovar dados até 13 de fevereiro

Quer uma bolsa no Prouni 2026? Veja a nota de corte por curso (Getty Images/Getty Images)

Estela Marconi

Repórter

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 05h34.

O resultado do Prouni 2026.1 foi divulgado nesta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2026, de acordo com o cronograma oficial do Ministério da Educação (MEC). Os candidatos já podem consultar se foram pré-selecionados e verificar curso, instituição e tipo de bolsa.

A consulta é feita exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Quem foi aprovado na primeira chamada precisa ficar atento aos prazos para comprovação das informações, que são improrrogáveis.

Como consultar o resultado do Prouni 2026.1

O acesso ao resultado é online e gratuito. Veja o passo a passo:

  • Acesse acessounico.mec.gov.br/prouni ou http://www.selecaoprouni.mec.gov.br
  • Faça login com a conta Gov.br, usando CPF e senha
  • Clique em “Consultar Resultado”
  • Digite o código de verificação (captcha)
  • Confira o status da candidatura

O sistema informa se o candidato foi pré-selecionado, não selecionado ou se ficou na lista de espera.

O que aparece no resultado

Após o login, o candidato tem acesso às seguintes informações:

  • Situação da candidatura
  • Instituição de ensino onde foi pré-selecionado
  • Curso, turno e campus
  • Tipo de bolsa: integral (100%) ou parcial (50%)
  • Local, data e prazo para entrega da documentação
  • Relação completa de documentos exigidos pela instituição

Prazos para comprovação da 1ª chamada

Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada devem comprovar as informações declaradas na inscrição entre 3 e 13 de fevereiro de 2026.

A entrega da documentação é obrigatória e deve ser feita dentro do prazo estipulado pela instituição de ensino. O MEC alerta que a perda do prazo resulta na eliminação automática do candidato.

Cronograma completo do Prouni 2026.1

  • Resultado da 1ª chamada: 3 de fevereiro
  • Comprovação de documentos (1ª chamada): 3 a 13 de fevereiro
  • Resultado da 2ª chamada: 2 de março
  • Comprovação de documentos (2ª chamada): 2 a 13 de março
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 25 e 26 de março
  • Resultado da lista de espera: 31 de março

O que fazer se não foi selecionado

Quem não foi pré-selecionado na primeira chamada ainda pode disputar uma bolsa na segunda chamada, com resultado previsto para 2 de março, ou manifestar interesse na lista de espera, nos dias 25 e 26 de março.

Nesta edição, o MEC oferta mais de 594 mil bolsas de estudo, entre integrais e parciais, em instituições privadas de ensino superior em todo o país.

