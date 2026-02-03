Resultado do Prouni é divulgado; veja como consultar

Quer uma bolsa no Prouni 2026? Veja a nota de corte por curso (Getty Images/Getty Images)
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 05h34.
O resultado do Prouni 2026.1 foi divulgado nesta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2026, de acordo com o cronograma oficial do Ministério da Educação (MEC). Os candidatos já podem consultar se foram pré-selecionados e verificar curso, instituição e tipo de bolsa.
A consulta é feita exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Quem foi aprovado na primeira chamada precisa ficar atento aos prazos para comprovação das informações, que são improrrogáveis.
O acesso ao resultado é online e gratuito. Veja o passo a passo:
O sistema informa se o candidato foi pré-selecionado, não selecionado ou se ficou na lista de espera.
Após o login, o candidato tem acesso às seguintes informações:
Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada devem comprovar as informações declaradas na inscrição entre 3 e 13 de fevereiro de 2026.
A entrega da documentação é obrigatória e deve ser feita dentro do prazo estipulado pela instituição de ensino. O MEC alerta que a perda do prazo resulta na eliminação automática do candidato.
Quem não foi pré-selecionado na primeira chamada ainda pode disputar uma bolsa na segunda chamada, com resultado previsto para 2 de março, ou manifestar interesse na lista de espera, nos dias 25 e 26 de março.
Nesta edição, o MEC oferta mais de 594 mil bolsas de estudo, entre integrais e parciais, em instituições privadas de ensino superior em todo o país.