ProUni: estão aberta as inscrições para o segundo semestre de 2026; veja como participar

O Ministério da Educação (MEC) abriu nesta terça-feira, 7 de julho, o período de inscrições do Programa Universidade para Todos (ProUni) referente ao segundo semestre de 2026.

Quem quer disputar uma bolsa de estudos em faculdade particular tem até sexta-feira, 10 de julho, às 23h59 (horário de Brasília), para se inscrever.

Todo o processo é gratuito e feito exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (acessounico.mec.gov.br/prouni), usando login da conta gov.br.

As regras deste processo seletivo estão detalhadas no Edital nº 51/2026, publicado pelo MEC em 1º de julho.

Quem pode se inscrever?

O programa tem critérios acadêmicos e socioeconômicos que precisam ser cumpridos ao mesmo tempo. Veja quem pode conseguir uma vaga.

Pode se inscrever quem:

concluiu o ensino médio;

participou do Enem 2024 ou do Enem 2025;

obteve média mínima de 450 pontos nas cinco provas do exame;

não zerou a redação.

Além disso, o candidato precisa se enquadrar em pelo menos um destes perfis:

ter cursado o ensino médio inteiro em escola pública;

ter cursado parte do ensino médio na rede pública e parte na rede particular como bolsista integral;

ter cursado o ensino médio inteiro em escola particular como bolsista integral;

ser pessoa com deficiência;

ou ser professor da rede pública de ensino (neste caso, apenas para cursos de licenciatura, normal superior ou pedagogia).

Quem não pode se:

fez o Enem na condição de treineiro;

não participou das edições de 2024 ou 2025 do Enem;

ficou abaixo dos 450 pontos de média ou zerou a redação;

já tem diploma de curso superior.

Quando sai o resultado do Sisu 2026?

O calendário do ProUni 2026/2 tem duas chamadas regulares:

1ª chamada: resultado sai em 15 de julho;

resultado sai em 15 de julho; 2ª chamada: resultado sai em 5 de agosto.

Quem for pré-selecionado em qualquer uma das chamadas precisa comprovar, dentro do prazo do edital, todas as informações declaradas na inscrição, como renda, escolaridade e documentos pessoais.

Como funciona a classificação do ProUni?

A classificação considera a nota do Enem que o candidato escolheu usar, entre a edição de 2024 ou a de 2025.

O sistema organiza os candidatos por curso, turno, instituição, local de oferta e modalidade de concorrência escolhida na inscrição, que pode ser ampla concorrência ou cotas voltadas a pessoas pretas, pardas, indígenas ou com deficiência.

Dentro de cada uma dessas combinações, quem tem a nota mais alta fica mais bem posicionado.

A nota de corte de um curso pode variar até dentro da mesma faculdade, dependendo do turno e da modalidade escolhidos.

Vale lembrar: não é preciso fazer vestibular nem estar matriculado na instituição para concorrer a uma bolsa do ProUni.

Quem pode conseguir bolsa integral?

A bolsa integral cobre 100% da mensalidade e é destinada a candidatos com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa.

Já a bolsa parcial cobre 50% do valor do curso e é voltada a quem tem renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Para calcular a renda por pessoa, soma-se a renda bruta mensal de todos os membros do grupo familiar e divide-se pelo número de integrantes.

Uma exceção importante é que professores da rede pública que buscam licenciatura ou pedagogia não precisam comprovar limite de renda para concorrer.

Como funciona a lista de espera?

Quem não for selecionado nas duas chamadas regulares, ou for reprovado por não formação de turma, pode manifestar interesse na lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto, diretamente no Portal Acesso Único.

O resultado da lista de espera sai em 1º de setembro, também na página do ProUni.

Cronograma ProUni 2026