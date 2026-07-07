ProUni: estão aberta as inscrições para o segundo semestre de 2026; veja como participar

As inscrições para a 2ª chamada do Prouni começam nesta terça-feira,7.
Colaboradora
Publicado em 7 de julho de 2026 às 17h11.
O Ministério da Educação (MEC) abriu nesta terça-feira, 7 de julho, o período de inscrições do Programa Universidade para Todos (ProUni) referente ao segundo semestre de 2026.
Quem quer disputar uma bolsa de estudos em faculdade particular tem até sexta-feira, 10 de julho, às 23h59 (horário de Brasília), para se inscrever.
Todo o processo é gratuito e feito exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (acessounico.mec.gov.br/prouni), usando login da conta gov.br.
As regras deste processo seletivo estão detalhadas no Edital nº 51/2026, publicado pelo MEC em 1º de julho.
O programa tem critérios acadêmicos e socioeconômicos que precisam ser cumpridos ao mesmo tempo. Veja quem pode conseguir uma vaga.
Pode se inscrever quem:
Além disso, o candidato precisa se enquadrar em pelo menos um destes perfis:
Quem não pode se:
O calendário do ProUni 2026/2 tem duas chamadas regulares:
Quem for pré-selecionado em qualquer uma das chamadas precisa comprovar, dentro do prazo do edital, todas as informações declaradas na inscrição, como renda, escolaridade e documentos pessoais.
A classificação considera a nota do Enem que o candidato escolheu usar, entre a edição de 2024 ou a de 2025.
O sistema organiza os candidatos por curso, turno, instituição, local de oferta e modalidade de concorrência escolhida na inscrição, que pode ser ampla concorrência ou cotas voltadas a pessoas pretas, pardas, indígenas ou com deficiência.
Dentro de cada uma dessas combinações, quem tem a nota mais alta fica mais bem posicionado.
A nota de corte de um curso pode variar até dentro da mesma faculdade, dependendo do turno e da modalidade escolhidos.
Vale lembrar: não é preciso fazer vestibular nem estar matriculado na instituição para concorrer a uma bolsa do ProUni.
A bolsa integral cobre 100% da mensalidade e é destinada a candidatos com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa.
Já a bolsa parcial cobre 50% do valor do curso e é voltada a quem tem renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.
Para calcular a renda por pessoa, soma-se a renda bruta mensal de todos os membros do grupo familiar e divide-se pelo número de integrantes.
Uma exceção importante é que professores da rede pública que buscam licenciatura ou pedagogia não precisam comprovar limite de renda para concorrer.
Quem não for selecionado nas duas chamadas regulares, ou for reprovado por não formação de turma, pode manifestar interesse na lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto, diretamente no Portal Acesso Único.
O resultado da lista de espera sai em 1º de setembro, também na página do ProUni.
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Etapa
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Data
|Inscrições
|7 a 10 de julho
|Resultado da 1ª chamada
|15 de julho
|Comprovação de informações (1ª chamada)
|15 a 24 de julho
|Resultado da 2ª chamada
|5 de agosto
|Comprovação de informações (2ª chamada)
|5 a 14 de agosto
|Manifestação de interesse na lista de espera
|26 e 27 de agosto
|Resultado da lista de espera
|1º de setembro